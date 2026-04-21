林定國到訪香港國際仲裁中心北京代表處　了解如何深耕內地市場

律政司司長林定國到訪北京，一連兩日分別拜訪最高人民法院和多個中央部委，就律政司主要政策措施的進展和工作進行討論與交流。



他今日（21日）到訪香港國際仲裁中心北京代表處，了解代表處落戶北京後如何協助中心深耕內地市場；亦到訪了國務院國有資產監督管理委員會，探討雙方在能力建設項目和法律人才培訓等方面的合作機會。



林定國（右二）到訪香港國際仲裁中心北京代表處。（政府新聞處圖片）

下午到訪國資委 探討雙方人才培訓等方面合作機會

林定國今日上午到訪香港國際仲裁中心北京代表處，了解代表處落戶北京後如何協助中心深耕內地市場，亦討論了新修訂的《中華人民共和國仲裁法》為業界帶來的機遇。

他在下午到訪國務院國有資產監督管理委員會，探討雙方在能力建設項目和法律人才培訓等方面的合作機會。他也與司法部副部長武增會面，討論粵港澳大灣區的法律相關事務，包括「港資港仲裁」、大灣區律師制度發展，以及內地和香港律師事務所合作等事宜。

林定國（前排左五）到訪最高人民法院，與最高人民法院院長張軍（前排中）會面。（政府新聞處圖片）

林定國（右四）到訪最高人民法院，與最高人民法院院長張軍（左四）及副院長茅仲華（左五）就共同關心的議題交流意見。（政府新聞處圖片）

昨與最高人民法院院長張軍會面 下午見商務部國際貿易談判副代表蔣成華

林定國昨日上午到訪最高人民法院，與最高人民法院院長張軍會面，雙方商討香港與內地司法協作安排和涉外法治人才培訓等事宜。

他在昨日下午拜訪商務部，與國際貿易談判副代表蔣成華會面，介紹律政司為加強香港專業服務界支援內地企業出海而推出的多項措施，以及如何鼓勵內地出海企業選用香港法律為適用法，並以香港作為爭議解決目的地。

林定國（右三）拜訪商務部，與國際貿易談判副代表蔣成華（左四）就共同關心的議題交流意見。國際法律專員丁國榮博士（右二）亦有出席。（政府新聞處圖片）

在與外交部副部長華春瑩的會議上，雙方就支持港府及律政司與國際法律機構合作，助力提升香港國際法律及爭議解決服務中心地位等交流意見。

林定國（左）與外交部副部長華春瑩（右）會面。（政府新聞處圖片）

陪同林定國出訪的包括國際法律專員丁國榮、法律政策專員梅基發和民事法律專員戴思勁，以及各法律科別的政府律師。林定國明日將繼續在北京的訪問行程。