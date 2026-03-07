財政預算案｜基建工程開支高峰　政府節流難撐大局

【01政策分析】2025/26年度政府經營帳目收入6533億，支出6020億，錄得經營盈餘513億，終結過去連續六年赤字。惟非經營帳目收入355億，支出1872億，錄得虧蝕1517億。而且《財政預算案》估計未來五年（2026/27年度至2030/31年度）維持赤字在901億至1473億元之間，拖累綜合帳目轉盈無期。



來年六大工程闕支226億

非經營帳目持續入不敷支，而最大的支出就是基建。基本工程儲備基金2025/26年度未包括債券前，修訂預算開支1507億，來年再攀升至1564億，寫下歷來最高。隨着收地以及公路陸續到位，建築物將繼續成為最大支出。在2026/27年度，啟德新醫院、北區醫院擴建、威爾斯親王醫院重建以及瑪嘉烈醫院擴建計劃，分別支出67億、54億、53億及18億，若再加上分別需要17億的加路連山道新區域法院及觀塘綜合發展項目，來年六個工程的開支高達226億元，佔了所有建築物支出的一半。

另一個預算龐大的類別是新市鎮及市區發展。2025/26年度東涌新市鎮擴展、T2主幹路及茶果嶺隧道、古洞北及粉嶺北新發展區前期工程分別支出37億、29億及24億，2026/27年東涌新市鎮再預算26億，古洞北及粉嶺北餘下地盤又要40億，而洪水橋／厦村新發展區第二階段亦將耗費23億。三、四個發展區加起來，每年開支已經上百億，而且元朗南新發展區第二期及新田科技城第一期的工程亦將逐步展開，未來兩者加起來的開支超過400億。

無怪乎《財政預算案》估計，基本工程儲備基金2026/27年度不計算債券還款的開支高達1730億，2027/28年度至2030/31年度平均每年支出1800億。

基本工程儲備基金在2018/19年度至2023/24年度曾向政府回撥4000億元，2026/27年度及2027/28年度將從外匯基金撥入合共1500億元。

發債不用於政府經常開支

基建開支可以由發債以及回撥外匯基金來應付，但正如財政司司長陳茂波所強調，「政府發債所得資金只會用在基建投資，不會用於政府經常開支」。面對綜合帳目的赤字，政府經常開支在未來兩個財政年度（2026/27及2027/28年度）要每年再節省2%，即分別78億及156億元。公務員編制將減至18.8萬個職位，但實際聘用人數只得17.1萬，於數字上削減人手對節流的作用未必明顯。

對比2025/26年原本預算及最新修訂，基本上所有部門的開支都沒有超額，除了財經事務及庫務局（財經事務科）因為要優化積金易平台系統以落實強積金「全自由行」首階段方案，而令開支超出了一成多。以金額計算，社會福利署節省得最多，估計較原本預算少用59億，但這是因為其預算規模龐大，單是高齡津貼、傷殘津貼、長者生活津貼等開支較預期少幾個百分點，已相當於省下數十億元。而二元優惠計劃由預算57億修訂為49億，以及公共交通費用補貼計劃由27億修訂為21億， 運輸署在亦因而省下了十多億開支。

以百分比計算，創新科技署的修訂預算減幅最大，但這只是因為生命健康研發院的籌建推遲了一年，開支改在2026/27年出現。政府早前將電費補貼計劃及電費紓緩計劃的未用結餘延長至今年年底，這分別為財庫局（庫務科）及環境及生態局（環境科）減省了2026/27年度的預算，其中後者省下的開支更多達15億。

部門節衣縮食難抵開支增長

不過來年個別部門節衣縮食，未能完全抵銷其他開支的增長。銀碼較大的包括勞工處在「僱員權益及福利」方面預算增加12億，以支付取消強積金「對沖」安排資助計劃；隨着更多公務員及司法人員退休，發放的退休金利益上漲19億；醫務衛生局對醫管局增加資助29億，以應付與日俱增的醫院服務需求和改善臨床護理質素；向綜援、高齡津貼、傷殘津貼、長者生活津貼等發放「雙糧」，涉及額外開支65億。另外，房屋局亦申請增加40億元撥款，以推行宏福苑長遠居住安排方案。

財政司司長陳茂波形容其主要原則是節流為主，開源為輔，避免大幅加稅或引入新稅種。惟由大型基建到經濟民生支出，政府可以減省的未必很多，綜合帳目在2026/27年度預算開支8434億，到2030/31年度更會增加至9316億。支出減不下去，收入就得同步上升，這是長遠而言無法迴避的現實。

