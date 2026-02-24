財政預算案2026｜蔡冠深：不希望有「派糖」　籲支援中小企出海

新一份財政預算案明天（25日）發表，香港中華總商會會長蔡冠深表示，不希望有「派糖」，因中小企正面對地緣政治挑戰，政府應支援中小企「出海」開拓市場。不只希望預算案有著墨，本身是全國政協常委的他會在全國兩會提案，關注香港如何對接國家「十五五」規劃、推動北部都會區與大灣區融合發展，並就低空經濟、企業出海及支援中小企開拓市場等提出建議。



左起：中總副會長楊華勇、中總會長蔡冠深、中總副會長曾智明、中總副會長姚祖輝。（王晉璇攝）

倡參考浦東、前海 政府主導片區開發

蔡冠深出席香港中華總商會春節酒會後指，下周中華總商會團隊到北京參加兩會，最關注國家「十五五」規劃的制定，以及香港如何同步對接，以鞏固及發揮香港在金融、貿易、航運和國際創新科技中心的地位。他認為北部都會區的發展是重中之重，關鍵在於與深圳和大灣區「無縫對接」。他建議參考內地如浦東、前海的發展模式，由政府主導整體規劃，包括片區開發，並為特定目標企業提供優惠政策，如地價補貼，達致「搶企業、搶人才」的目標。

被問及兩會提案，他指會關注企業出海和低空經濟，「大灣區低空經濟發展得很好，香港不能被忽略」，指低空經濟要有頂層設計，國家發改委和航空總部將空域打通，互聯互通。另外，香港要發揮中醫藥優勢，在檢測、國際化、標準化方面發揮作用。以及建設香港國際教育樞紐。

中總副會長、商界（第二）立法會議員姚祖輝指，所有人要熟讀「十五五」規劃，了解新興產業。（王晉璇攝）

中總副會長、商界（第二）立法會議員姚祖輝指，所有香港人都要熟悉國家「十五五」規劃，思考香港怎樣運用國家發展方向創造下一步發展。他指最重要是鞏固「三大中心」，包括人民幣國際化、黃金大宗交易市場、債券和期貨，另外要關注科技、人才、教育三位一體的發展，「所有香港企業應該認識科技，思考怎樣參與科技（發展）」。

中總會長蔡冠深指關注香港對接國家「十五五」規劃，、支援企業“出海”、深化與粵港澳大灣區、海南自貿港等區域合作，加快推動北部都會區建設等。（王晉璇攝）

蔡冠深不希望財政預算案有「派糖」

對於新一份財政預算案，蔡冠深直指「不希望有派糖」，而是應支援中小企開拓市場。他指中小企正面對地緣政治挑戰，需積極開拓內地十四億人口市場及東盟、中東、中亞等新興市場。他建議政府加強對中小企海外推廣等方面的支持。

談及中美關係，蔡冠深指其充滿不確定性，香港企業應加強開拓新興市場，以分散風險。對於美國可能加徵的關稅，他認為對香港「不太公平」，但「香港是個城市，不能講甚麼」。不過，他認為關稅實際影響不大，因為香港出口美國的貨量有限。對於巴拿馬政府強行接管香港企業營運的港口一事，他則認為此舉不合理，各方應按法律與合約辦事。

行政長官李家超今日（2月24日）參加中華總商會春節酒會並致辭。（政府新聞處）

倡「港資港法」擴大至海南島吸引外資

蔡冠深提出，香港應加強與海南自貿港的對接，鼓勵港企在海南設立區域總部及高端消費品品牌加工廠。他解釋稱，海南封關後享有類似香港的自由港政策，唯一不同的是香港有「港企、港法、港仲裁」，而海南適用中華人民共和國法律。若能參考擴大「港資港法」適用範圍至深圳及珠海港資企業的經驗，將更能吸引外資落戶海南島，香港的國際化專業服務業可與之加強合作。