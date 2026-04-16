金管局：港銀對中東風險敞口有限　冀銀行對中小企予包容態度

市場關注中東局勢進展，金管局副總裁阮國恒表示，香港銀行業對中東風險敞口不大；若銀行在當地有分行，有的透過在家辦公，有的也已經正常營運。對於日前有消息稱美國警告中港銀行等勿處理伊朗非法資金，否則面臨制裁風險，他表示，港銀反洗錢措施等符合國際要求，相信銀行已執行到位，故此不會太過憂慮。



至於對油價波動敏感行業特別是中小企方面，阮國恒表示，希望業界支持實體經濟，因為市場不穩定而出現短期流動性需求，銀行會以包容態度去處理相關需求。目前銀行與客戶溝通暢順，透過中小企工作小組確保對企業有足夠支持。

圖為2026年4月7日，伊朗南部米納布（Minab）一所小學遭美以空襲滿40天，民眾在德黑蘭集會悼念遇難學童。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

銀公：業界主動與運輸等企業客戶了解情況

香港銀行公會署理主席、中國銀行（香港）副總裁陳文表示，面對市場變動，銀行會主動與企業客戶聯絡，除了關注運輸行業，也會關注中東局勢帶來滯後作用是否會影響其他行業，主動與所有行業企業去了解情況，會密切主動去做出跟進。

息口方面，他表示，受到中東局勢影響，市場憂慮美國通脹升溫，雖然聯儲局目前維持利率不變，但對於息口及通脹仍持謹慎態度，預期息口變動幅度及速度會視乎中東局勢及油價等情況，而港息除了受美息影響，也會視乎本地資金情況及經濟表現等因素。