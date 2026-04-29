審計報告｜醫療衞生研究基金「慢活」　申請成功等通知最長567日

審計署今日（29日）發表《審計署署長第八十六號報告書》，其中一篇審查醫務衞生局設立的醫療衞生研究基金。署方認為研究基金秘書處的效率需要改善，例如審查2022至2024年度研究員擬定項目和研究獎學金計劃的相關記錄，留意到357個獲批項目中，資助決定通知書與批核通知書的發出日期，相隔86至567天不等。另外在管治及行政方面，有研究局成員6年服務期只會議出席率只得一半。



審計署今日（29日）發表《審計署署長第八十六號報告書》，其中一篇審查醫務衞生局設立的醫療衞生研究基金。（資料圖片）

醫療衞生研究基金在2011年12月成立，旨在建立香港的科研能力，鼓勵、促進和支援本地醫療衞生研究，以及資助在香港進行以實證為本的促進健康項目，截至2025年8月31日，三個類別的基金資助項目承擔額共35.36億元。

2021至2025年度5個項目只有一間機構獲邀申請

根據基金的運作程序，研究基金秘書處會按所需的專業能力物色機構，建議邀請提交建議書，再經研究局通過有關建議。若僅建議邀請一間機構，則須在研究局文件中提供客觀證據及有力理由，以供研究局通過。

審計署審查2021至2025申請年度委託研究項目的相關記錄，發現共6個項目中，5個項目只有一間機構獲邀提交申請（理由例如良好往績和相關經驗），惟沒有文件記錄顯示曾向研究局提供任何其他機構的資歷分析作為參考。

審計署審查2022至2024申請年度研究員擬定項目和研究獎學金計劃的相關記錄，留意到在357個獲批項目中，資助決定通知書與批核通知書的發出日期，相隔86至567天不等。（資料圖片）

申請通過至發出批核通知書平均207天 最長567天

申請一經通過，秘書處會向成功申請人發出資助決定通知書，完成一切須辦事項，例如回應評審員的意見後，批核通知書便會發出，相關方面亦會簽署資助協議。

審計署審查2022至2024申請年度研究員擬定項目和研究獎學金計劃的相關記錄，留意到在357個獲批項目中，資助決定通知書與批核通知書的發出日期，相隔86至567天不等（平均為207天），當中28個項目的相隔時間超過300天。

其中2023和2024申請年度共15個項目，相隔時間超過300天，秘書處需用相當時間跟進所需行動，例如當中12個需要申請人澄清的項目，秘書處在收到申請人就評審員意見作出的首次回應後，過了50至111天（平均為87天）才要求澄清。

醫療衞生研究基金在2011年12月成立，旨在建立香港的科研能力，鼓勵、促進和支援本地醫療衞生研究，以及資助在香港進行以實證為本的促進健康項目。（政府網頁圖片）

批核通知書至資助協議生效平均55天

醫衞局表示，資助項目應在妥為簽署的資助協議生效後，方能開始。審計署審查了2022至2024申請年度360個獲批項目記錄，留意到351個已簽署資助協議的項目中，批核通知書發出日期與協議日期，相隔23至154天不等（平均為55天）；另有68個項目在資助協議所載的項目開始日期後才簽署，相隔時間1至196天不等（平均為36天）。

有研究局成員6年服務期只會議出席率只得一半

管治及行政方面，審計署審查了2022/23至2024/25任期年委員會會議的出席情況，留意到成員或委員的整體出席率高於85%。惟審計署進一步審查相關記錄，發現研究局一名非官方成員，在每個為期2年的服務期內的出席率均為50%，即自2019年10月獲委任以來，在6年服務期內的6個會議只出席3次。