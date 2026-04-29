審計報告｜逾半樹木倒塌事故無報告　傷亡事故報告最長拖86工作日

審計署今日（29日）發表《審計署署長第八十六號報告書》，其中一篇審查發展局的樹木管理工作。審計署審查樹木辦2024年100宗樹木倒塌事故的個案檔案，留意到當中57宗事故，雖然有記載相關樹木管理部門曾實地視察，但無提交樹木倒塌報告，也沒有留下不交報告的理據。



餘下43宗已提交報告的檔案中，有4宗涉及傷亡事故，根據發展局指引應盡快提交報告，惟相關部門在事故發生當日起計4至86個工作天（平均為27個工作天），才向樹木辦提交報告。



審計署4月29日發表《審計署署長第八十六號報告書》，其中一篇審查發展局的樹木管理工作。（資料圖片）

審計署審查2024年100宗樹木倒塌事故，其中57宗樹木辦檔案無報告。（資料圖片）

2024年100宗樹木倒塌事故 其中57宗樹木辦檔案無報告

發展局的指引訂明，樹木管理部門的樹木倒塌報告須符合規定。發展局表示，在2022年1月至2025年4月期間，向樹木辦報告的樹木倒塌事故共有1,367宗，其中1,088宗（即80%）在政府土地上發生，審計署留意到相關報告或摘要有改善之處。

審計署審查2024年100宗相關個案檔案，留意到當中57宗根據個案檔案記載，相關樹木管理部門曾作實地視察，但未有提交樹木倒塌報告，以及沒有文件記錄顯示沒提交報告的理據，例如是郊野公園偏遠地區發生的輕微事故。

餘下43宗個案檔案，有4宗屬涉及傷亡的嚴重／重大事故，樹木管理部門在事故發生當日起計4至86個工作天，才向樹木辦提交報告。（資料圖片）

4宗涉及傷亡事故 樹木管理部門最長86工作天交報告

至於餘下43宗個案檔案，有4宗屬涉及傷亡的嚴重／重大事故，即需要在切實可行的情況下盡快提交樹木倒塌報告；39宗屬其他嚴重／重大事故或其他輕微事故，即需要在10個工作天內提交樹木倒塌報告。

不過上述4宗涉及傷亡的嚴重／重大事故，樹木管理部門在事故發生當日起計4至86個工作天（平均為27個工作天），才向樹木辦提交報告；而39宗其他事故的報告，有11宗在事故發生當日起計11至107個工作天（平均為36個工作天）才提交報告。