觀濱發展水上運動中心海事處未配合　登岸浮台用一次收一次耗數萬

政府構思觀塘避風塘海域發展水上活動，工聯會九龍東立法會議員鄧家彪與選委界立法會議員姚柏良日前實地視察觀塘海濱，發現獨木舟總會和觀塘體育會平日水上運動訓練和小型比賽，根本難以開展，原因是海事處不配合，導致登岸浮台要用一次、收一次，每次開合收耗費數萬元，根本難以維持。



工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

政府正就「共享觀塘避風塘水體」諮詢研究，鄧家彪、姚柏良聯同觀塘區議員簡銘東、黃啟燊、余邵倫、程海欣、李嘉恒，日前從觀塘公眾碼頭出發，視察觀濱發展。

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

長期設置登岸設施遲遲未得到跨部門配合

首站，一行人到改造隔離設施而成的青年驛站「啟航1331」，鄧家彪指姚柏良滿腹大計，希望有長期設置登岸設施，包括浮台和鋁梯，既提供水上活動，也活化啟德（跑道）和觀塘兩岸，設置小型接駁船（舢舨），但遲遲未得到跨部門配合。

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

鄧家彪指，借用了啟德消防局的水上運動議會，即使成功長期設置浮台，不過，在旁的獨木舟總會和對岸的觀塘體育會卻折騰多時，在地上康文署、起動九東辦全力支持，批出土地，但竟然未得到海事處配合，導致登岸浮台用一次、收一次，每次開合收耗費數萬元，根本難以維持，水上運動的平日訓練和小型比賽根本難以開展。

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

他指，九龍東第二核心商業區（CBD2）特色不單是在維港內，而是擁有一條相對平靜的修長水體，絕對適合全方位的水上運動，優越的地理位置應發展為香港水上運動新中心，大型賽事已頻頻舉行，包括國際龍舟邀請賽、大灣區帆船賽。

民間已動起來了，下一步就是政府要理順水體的靈活使用及各種運動和活動的推廣。 鄧家彪