陳家珮逆線行車｜再道歉稱虛心受罰　李慧琼：書面警告很嚴肅

因為逆線行車「不小心駕駛」罪成的新民黨立法會議員陳家珮，今日（6日）被立法會監察委員會處以書面警告，因其不當行為乃初犯，且未達致嚴重程度。陳家珮和身兼監委會主席的立法會主席李慧琼一同見記者，陳表示虛心接受監委會決定，非常抱歉因魯莽和貪方便的駕駛行為令市民失望，並指事發之後已沒駕駛。李慧琼形容，議員收書面警告是很嚴肅的事情，因報告結果向全港市民公開，強調監委會非常認真地處理每一個案。



李慧琼：書面警告是莊嚴決定

李慧琼表示，監委會在考慮各方因素後，決定給予陳家珮書面警告，形容是莊嚴決定，對所有議員都是一個嚴肅提醒。被問到有市民表示不「收貨」，她回應說立法會經常虛心聆聽市民意見，報告中已經清楚列明監委會考慮的因素，理解市民會就不同事情有不同表述，立法會虛心接受。

李慧琼未正面答「立法會發言人」身份

另外，早前立法會罕以「發言人」方式發稿，外界猜測「發言人」的身份。李慧琼被問及是否發言人時表示，要根據不同事情，立法會要「經過內部處理程序透過發言人」回應。她並指，發言人制度不會影響個別議員回應其他事件。

至於《香港01》今早報道，立法會全體議員擬7月訪京參加「國家事務研修班」，李慧琼稱正積極籌劃，有具體情況再分享。