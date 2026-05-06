陳家珮逆線行車｜立法會監委會信納屬貪方便魯莽行為　作書面警告

立法會議員陳家珮年初在灣仔逆線駕駛，觸犯交通條例。立法會監察委員會今日（5月6日）向立法會大會提交報告，決定對她施加書面警告。監委會表示，信納陳家珮逆線行駛是因一時貪圖方便而作出的錯誤判斷，行為輕率魯莽，但不涉及個人誠信或濫權瀆職等嚴重不當行為。



陳家珮3月9日在東區法院承認不小心駕駛，被判罰款2千及停牌1個月。(夏家朗攝)

監委會指陳家珮不當行為未達致嚴重程度

立法會主席李慧琼以監委會主席身份，向立法會大會提交報告，交代處理陳家珮因逆線行車而受到投訴的結果。報告指，監委會經調查後，認為陳家珮逆線行駛屬不當行為，違反了《議員守則》第1.6段及3.3段的有關規定，而她因事件被法庭裁定干犯「不小心駕駛」罪，毋庸置疑實屬不當，有負社會對議員應有行為操守的期望。

不過，監委會一致認為陳家珮的不當行為未達致嚴重程度，信納她是因一時貪圖方便而作出的錯誤判斷，行為輕率魯莽，但不涉及個人誠信或濫權瀆職等嚴重不當行為。報告指，陳家珮被控「不小心駕駛」而非更嚴重的「危險駕駛」，法官考慮到她無任何刑事或交通定罪紀錄，且在22年駕駛經驗中只有8次定額罰款，故最終判她罰款港幣2,000元及停牌1個月，無需監禁，這顯示案情嚴重程度相對較低，刑罰相對較輕。

立法會議員陳家珮。(夏家朗攝)

監委會信納陳家珮由事發至今一直展示悔意，鑑於她是第一次犯這種不當行為，按《處理投訴程序》附件所載的處分類別，決定對她施加書面警告，以嚴正警告她必須時刻注意個人言行，確保不負市民對立法會議員的期望。

監委會又提醒全體立法會議員，作為香港特別行政區立法機關的成員，須以身作則維護法治，遵守法律。議員同時應竭力維護立法會信譽，須時刻嚴守個人品格和操守的最高標準，嚴格遵守《議員守則》的所有規定，以符合中央及市民對立法會和議員甚高的期望。

陳家珮在東區法院認「不小心駕駛」

陳家珮在今年1月23日被拍到於灣仔謝斐道逆線行駛，她向市民致歉並向警方自首，事後被票控，在東區法院承認一項「不小心駕駛」罪，裁判官高偉雄指，逆線行車並非突然的決定，而是深思熟慮下作出的行為，認為案情嚴重，判罰款2000元，停牌1個月。

立法會主席李慧琼同時擔任監察委員會主席。（資料圖片/鄭子峰攝）

李慧琼曾「捉入房」 讀出議員守則警告

上屆立法會通過新的《議員守則》，引入對議員的操守要求，訂明若立法會議員被投訴有不當行為，例如違反法律或《議事規則》等，立法會監察委員會會展開調查，並向立法會提交報告。

李慧琼早前指，陳家珮已向公眾致歉，並主動向警方交代情況，協助調查。她說，立法會監察委員會會待執法機關的調查或法律程序完結後，才會考慮有關事宜，暫時不會考慮、調查及評論事件。三月初兩會期間，她被記者問到事件，稱立法會監察委員會正處理相關個案。而陳家珮亦曾被李慧琼「捉入房」， 讀出《議員守則》相關段落，以作嚴正警告。