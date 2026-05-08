倫敦經貿辦案｜商議6天有裁決　英國陪審團可回家　有案退庭18日

涉及兩名移英港人的倫敦經貿案在倫敦中央刑事法庭(Old Bailey) 審訊。本案涉及英國國安法，由陪審團作裁決，隨機抽選12名市民組成。英國的陪審團可跟法庭一起「放工」，若在當地時間下午約4時半仍未有裁決，各陪審員可以「下班」回家，翌日再回法院商討。根據資料，英國曾有案件的陪審團退庭商議18天才達成裁決。



若屬一般案件，法官要求陪審團盡量達成一致裁決，若無法達成一致，亦會接納10比2，或11比1的裁決，若低於這兩個標準，便要解散陪審團重審。本案的法官原本亦要求陪審團要達成一致裁決，惟經過近四天討論仍未有裁決，法官遂接受他們可作大比數裁決。該陪審團最終在商議的第六天（5月7日），裁定兩名被告觸犯英國《國安法2023》下的協助外國情報機關罪名，涉及海外干預的罪名則未有裁決，衞志樑另有一項公職人員行為失當亦罪成。



香港駐倫敦經貿辦案在英國倫敦中央刑事法院審，案件設有陪審團，圖為首被告袁松彪離開法院的情形。（香港01特約記者Thomas攝）

英國陪審團年齡18至75歲 商議內容須絕對保密

英國的陪審團亦有年齡限制，必須為18至75歲的人士，多由選民登記冊中隨機挑選，來自不同階層。他們被選中成為陪審員後，聽畢證供及律師陳詞，並經法官總結案件後，會進入專為陪審團而設的陪審團室，進行退庭商議。

陪審團一旦進入退庭商議階段後，其商議內容必須絕對保密，若他們向外洩露細節，會被視作藐視法庭，有機會被刑事檢控。他們進入商議室後，亦需交出手機和電子設備，以免受外界干擾或私下查閱資料。他們日間在陪審團室作商討時不能外出，午膳亦須留在商議室。

陪審員每日可「準時」下班 有案件退庭數周才有裁決

與香港的法庭不同，英國法庭的陪審團若在法庭下班前仍未達成裁決，法官會准陪審團回家休息，翌日再回法庭商議。但他們離開前必須發誓，回家後不得與他人討論案情，也不准看新聞或在網上搜尋資料。只有極少數敏感度高的案件，例如涉及黑幫威脅，或極端恐怖主義，或媒體極度關注的案件，才會為陪審團安排酒店住宿。

根據英國一份 2026 年的最新研究，英國陪審團處理的案件，超過六成可在2小時內達成裁決，總體而言有九成案件能在4小時內達成裁決。當地曾有最快的裁決記錄只退庭了6分鐘，但遇上複雜的詐騙案，或涉及恐怖主義的案件，陪審團有機會要花上數天至數周時間商討。有記錄指英國曾有案件陪審團商討18天才有裁決。

另外，特區政府今（8日）凌晨發出聲明，強調涉及袁松彪及衞志樑的案件，由開始至今，特區政府一直明確指出，案件所涉的指控，與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方（party to the case），並堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。