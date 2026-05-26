新世界傳棄11 SKIES　機場城市需重塑生態實現「三通」｜拆局

近日市場盛傳，「機場城市」的重頭戲「11 SKIES」或將易手。事件令輿論關注被當局描繪為驅動香港經濟發展重要引擎的「機場城市」項目，是否也成為死局？有政圈中人認為，單憑11 SKIES去留論斷機場城市成敗，實屬言之過早，即使是該項目也並非無可救藥。



隨着歷經近六年重建的機場二號客運大樓（T2）啟用，有議員相信可以帶動人流。至於機場城市應當如何發展，有人建言善用機場附近的亞洲國際博覽館，製造協同效應，並整合好大嶼山的旅遊資源，不止吸引機場客流，也善用港珠澳大橋吸引內地遊客南下，打造成國際級旅遊島嶼。



宏觀經濟由順轉逆 11 SKIES逆風啟航

2018年，新世界力壓各大地產商，奪得11 SKIES項目的設計、建造及營運權，投資約200億元。當時香港表面經濟仍然強勁，然而由2019年下半年起，香港先後經歷社會動盪及新冠疫情，宏觀經濟由看似「順風順水」，變為「逆風前行」。

「11 SKIES」在2022年起分階段落成，但受制於毗鄰的T2工程進度及市況等因素，落成以來人流稀少，核心的零售與消閒設施無法順利啟用，出租率長期低迷，被外界形容為「死場」。T2原被寄望為項目注入活水，惟T2臨近重開之即，市場卻傳出新世界正與機管局磋商終止11 SKIES商場經營權。

新世界當初奪取11 SKIES時，承諾由2028至2066年每年向機管局支付18億元的保證租金或最高可達該項目年總收入的30%（以較高者為準），總額達700億元。然而，新世界近年銀根短缺，11 SKIES成為其緩解流動性困境的障礙之一。彭博社近日報道，新世界擬支付一筆「退出費」，放棄對11 SKIES承諾，但不太可能直接以現金交易，而是可能用其持有的土地或其他資產代替。

消息引起各界紛紛議論：11 SKIES是否真的藥石無靈，需要新世界壯士斷臂？

議員倡為11 SKIES增加「粵車南下」配額

實政圓桌立法會議員莊豪鋒認為，現階段判斷11 SKIES，甚或機場城市發展是否真的陷入死局，實屬言之過早。他用「路通財通」作比喻指出，有好的交通配套便可帶動11 SKIES的人流。

莊豪鋒又提到，香港產品對內地旅客而言款式較新，更有信心保證，如藥妝、電器等產品。他建議可增加「粵車南下」的配額，每日提供100個，容許旅客將車停泊在11 SKIES，在不影響市區交通的情況下從速推出措施，以吸引更多旅客。

選委界議員吳傑莊則認為，過去11 SKIES只是因T2尚未開通而影響暢達性，料未來正式開放後人流會增多。

事實上，機管局去年公布機場城市發展藍圖時，便強調其主要項目圍繞機場島與港珠澳大橋香港口岸人工島而建，除了機場擴容帶來的人流，用好港珠澳大橋吸引南下遊客，顯然早已納入其宏觀規劃之內。

整合機場一帶旅遊資源 發展體驗式旅遊

宏觀來看，11 SKIES只是發展機場城市的拼圖之一。在特區政府及機管局的規劃願景裏，機場城市即可展現香港作為航空與航運樞紐的實力，更應是逛街、乘遊輪出海、看演唱會、品嘗美食等一站式體驗的重要地帶。

顯而易見，要實現這個願景，需要的不僅僅是令11 SKIES「起死回生」，還要確保其他規劃能夠切實兌現，形成活躍旳旅遊消閒娛樂生態圈。

身兼機管局董事的選委界議員姚柏良認為，要發展好機場城市，「最重要有不同元素，吸引到人唔搭飛機都嚟玩」，例如未來發展機場港灣時，可加入更多水上活動吸引旅客。

他又指，大嶼山有不少值得推介的特色旅遊資源，如行山徑、沙灘、大澳等，建議政府可加以整合推廣，配合機場一帶或東涌的景點，打造成國際級旅遊島嶼，「直程大嶼山都可以玩兩日」。

吳傑莊倡發展藝術品與珍品倉儲服務

吳傑莊則認為，機場享有得天獨厚的交通樞紐優勢，加上香港對藝術品免稅，倡議可發展藝術品與珍品倉儲服務。他又稱，鄰近機場的亞洲國際博覽館經常舉辦各類展覽，雖然其地理位置對市民而言相對偏遠，但有機場地利且周邊擁有完善的酒店配套，具備充分條件吸引海外旅客和參展商。

莊豪鋒亦提到，早前亞洲國際博覽館舉辦HYROX比賽，成功吸引不少人參加。他建議政府用好亞洲國際博覽館發展體驗式旅遊，舉辦HYROX、Pickleball（匹克球）、電競比賽等活動，以吸引更多旅客，帶動機場一帶人流。

機場城市規劃的宏大願景，是把香港國際機場從單純的國際航空樞紐，轉型為結合商業、文化、休閒娛樂與旅遊的經濟引擎，把握粵港澳大灣區融合發展機遇，創造強大的協同效應。儘管11 SKIES發展未如預期，但隨着機場第三條跑道啟用，客運大樓又完成擴容，無疑為發展「機場經濟」鞏固了硬件基礎。

然而，11 SKIES一波三折的遭遇，以至港珠澳大橋曾經長期「得物無所用」的經驗，均深劇證明：要令發展籃圖成功落地，單靠基建硬件建設遠不足夠，更需要有精準的市場定位，有效利用譽發揮硬件功能。說到底，如果路通人不通，機場城市的「財通」也只會淪為空談。