立法會通過億元豪宅印花稅升至6.5% 　許正宇：不影響招才引智

立法會三讀通過修訂印花稅條例草案，價值超過1億元的住宅物業交易，印花稅稅率將由4.25%調高至6.5%，預計政府收入每年可增加約10億元，只影響約0.3%的住宅物業交易。法例將於本月29日刊憲。地產及建造業界議員黃浩明表明反對加稅，擔心會削弱高端人才與企業來港意欲，但財經事務及庫務局局長許正宇強調，今次修例只影響住宅物業交易總數約0.3%，數量相當有限，而且政府「招才引智」的工作基礎不止是稅項，還有其他各方面的綜合優勢，並不擔心加稅會影響這方面的工作。



今年財政預算案提出1億元以上的任宅物業交易印花稅。〈資料圖片〉

財政司司長陳茂波在今年2月公布的財政預算案裏，提出調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%。以一宗樓價1.1億元的豪宅成交個案計算，加稅前稅款為467.5萬元加稅後稅款增至715萬元，升幅為53%。

許正宇：只有0.3%住宅交易受影響

議案今日恢復二讀辯論時，許正宇發言回應議員提出的關注。他指出，關於條例草案對於政府招才引智和吸納家族辦公室工作的影響，今次受影響的住宅物業交易只佔交易總數約0.3%，數量相當有限；至於修例會否影響日後推動或鼓勵重建工作，許正宇稱，已聯同發展局與業界及議員展開溝通，共同探討日後如何鼓勵及推動重建項目，在這方面提供便利。

地產及建造業議員黃浩明反對加稅。（資料圖片）

2月26日或之後按舊稅制成交住宅須繳付差額

今次調高的印花稅稅率適用於今年財政預算案發表翌日，即2月26日或之後簽立的交易文書，稅務局會向已按舊稅率繳付印花稅的個案徵收差額。