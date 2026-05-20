黃浩明不支持億元豪宅加印花稅　市場擔憂蔓延至1億元以下住宅

財政司司長陳茂波於今年2月份公布2026-27年度《財政預算案》，將調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%。立法會恢復二讀辯論審議該豪宅印花稅，立法會議員（地產及建造界）黃浩明表示不支持。



他表示，市場擔心的是政府財政構思邏輯，會在甚麼情況會再調整印花稅，會否再將6.5%印花稅由1億或以上的物業，向下調整下去。又指過去政府「撤辣」是很成功，令市場恢復穩定的健康發展，但突然增加印花稅，令置業人士有所擔心。

他表示，參考今年首4個月的1億元以上豪宅物業成交量，1月至4月的成交宗數順序分別為32宗、16宗、19宗、9宗，而政府是在今年2月25日宣讀《財政預算案》，上調印花稅於2月26日生效。可見有關措拖在公布前後，成交數量有明顯分別，由1月的32宗跌至4月的9宗，即自宣布加稅後，相關交易量已大幅下跌，反映已對市場帶來影響。

他又指，雖然政府表示豪宅印花稅調整只影響約0.3%的交易，以2025年的數據計算的話並不足200宗。但政府亦應考慮有關措施會否向市場發放錯誤信號，令業界及市民誤會是否每當樓市稍為好轉，政府便會加入各類影響市場發展的措施。特別是物業市場講求「信心」，和政府政策的可預測性。

立法會議員（地產及建造界）黃浩明表示不支持億元豪宅加印花稅。（羅國輝攝）

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