黎家盈太空人｜李家超表示祝賀　感謝國家對特區信任

首名「港產女太空人」黎家盈，明晚將隨神舟二十三號升空執行任務。行政長官李家超祝賀黎家盈代表香港，驕傲地參與國家航天任務，又感謝國家對香港特區信任，以及對香港創科人員的肯定和支持，稱充分體現國家對香港科技發展的高度重視和關心。



李家超：香港航天夢迎來歷史時刻

中國載人航天工作辦公室今早正式公布黎家盈將參與神舟二十三號航天任務，李家超隨即發稿及短片祝賀。他表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，「香港特區就迎來航天夢的歷史時刻」，香港專家成為首次參與飛行任務的航天員，意義非凡，深感振奮。他又稱，衷心感謝國家給予香港特區科技人才參與國家航天事業的寶貴機會，對此感與有榮焉。

充分顯示國家對香港創科人才 發展及成就的高度認可

李家超續指，香港首次有科研人員參與飛行任務，不僅是對其個人能力的肯定，也充分顯示國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可，更「充分體現國家對香港科技發展的高度重視和關心支持」。他祝褔黎家盈圓滿完成飛行任務。

中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，正式宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈（左）將參與今次任務，與朱楊柱（中）、張志遠（右）一同升空 。（政府新聞網）

李家超強調，香港一直積極貢獻國家航天工程，不同科研機構與大學踴躍參與航天科研項目，包括為國家的月球及火星探測任務提供系統、儀器和技術支援，以及於太空進行空間搭載實驗等。特區政府亦已在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，積極參與國家有關航天任務。

他又稱香港在『一國兩制』下具備背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，擁有五所躋身全球百強的大學，為培育及匯聚創科人才提供強大動能。