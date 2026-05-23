黎家盈太空人｜為中國第四位女航天員　與首位飛天相隔14年

黎家盈為首名「港產女太空人」，將隨神舟二十三號升空執行任務。在國家航天史上，她是中國第四名女性太空人，飛天時間與首位女太空人劉洋相隔14年。黎家盈與前三位女太空人不同，她是以載荷專家身份升空。



今次入選的載荷專家女警據悉為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

在黎家盈之前，中國共有3名女太空人。劉洋是首名進入太空的中國女性，她在2012年6月16日乘神舟九號升空，同月18日登上天宮一號空間站執行任務，亦令她成為首名進入太空站的中國女性。10年後，她又再次執行神舟十四號任務。

中國首位進入太空的女大空人劉洋（人民網圖片）

第二位中國女太空人是王亞平，她在2013年執行神舟十號任務，在2021年10月16日執行神舟十三號，並在天宮太空站駐留6個月，翌年4月16日成功返回地球。神舟十三號任務共花了182天9小時32分，創下單次任務在太空中最長的時間。而王亞平亦是第一位在太空行走的中國女性。

中國大空人王亞平。（資料圖片/夏家朗攝）

首兩位女太空人曾任空軍飛行員 第三位為高級工程師

劉洋與是王亞平同是空軍飛行員出身，有別於二人，中國第三名女太空人王浩澤是中國航天科技集團航天推進技術研究院十一所高級工程師出身，是第一位進入太空的女性少數民族、女性滿族太空人。她於2024年10月30日開始執行神舟十九號任務，去年4月30日回到地球，時長182天8小時40分鐘。

王浩澤出艙。（香港01直播截圖）

劉洋升空約14年後，黎家盈成為第四位女太空人，不過她的身份是載荷專家，簡單而言，載荷專家是太空人的其中一種分類。太空人負責駕駛、操控太空船，並在起飛、對接和返回時進行精準操作，而載荷專家則負責操作太空站內極其複雜的專業科學儀器，進行微重力環境下的醫學、材料學、天文學或生物學實驗等任務。

此外，傳統太空人需要接受長達數年、極其嚴苛的全面訓練，包括飛船駕駛、超重耐力、野外生存、太空站系統維修等。載荷專家雖同樣要接受基礎的航天環境適應訓練，如失重、離心機、心理訓練等，以確保身體能承受太空飛行，但他們的訓練重點有大半會集中在如何操作科研設備，訓練周期通常比太空人短。