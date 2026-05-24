佛誕｜陳國基：佛教倡慈悲化解仇恨　市民要共同維護社會穩定

今天（24日）是佛誕節。政務司司長陳國基出席吉祥大會浴佛大典時致辭，稱佛教提倡以慈悲化解仇恨、以智慧破除偏執，正好作為現今局勢下，國際社會追求和平的指導力量，「更對守護香港得來不易的安定局面至關重要」。他呼籲市民必須珍惜和諧，共同維護社會穩定。



政務司司長陳國基（右二）、中聯辦副主任羅永綱（左二）、香港佛教聯合會會長寬運大和尚（左一），以及民政及青年事務局局長麥美娟（右一），一起進行佛誕節吉祥大會儀式。（陳國基facebook）

陳國基冀市民修行向善 以大智慧建設香港

陳國基表示，佛教發展在我國源遠流長，當中倡導修行養心、導人向善的理念，早已成為華人社會共同珍惜的核心價值；佛學理念中「自利利他」的精神，也與香港濃厚的關愛文化互相呼應。特區政府一直以堅定務實地凝聚香港各界善心人的力量，透過政、商、民三方協作，推動各項關愛共融和精準扶貧的政策措施，讓不同階層背景的市民，都能共享繁榮成果。

5月24日，政務司司長陳國基在慶祝佛曆二五七零（2026）年佛誕節吉祥大會致辭。（政府新聞處）

陳國基形容，每年的佛誕節吉祥大會更是香港的年度盛事，市民、遊客和善信都可以一同參與文藝匯演、佛學講座、祈福法會等各式各樣活動。「一同學習佛法、修行向善，以大智慧貢獻國家、建設香港。」