李家超訪中亞｜向內企解拼船出海：大門打開，各自的門再開多點

行政長官李家超正率逾70人的代表團在哈薩克訪問，他今日（1日）與隨團內地企業代表會面，談到出訪目的時提出「開門論」：「把大門打開，你們把小門和窗口再打開。」現場有內地大型能源公司、化工公司、汽車製造商的掌舵人，聞言笑容滿面，表達對港府幫助拓展海外生意的期待和感激，「有特區政府在為我們背書，相信這樣的聲譽在全球都是非常響噹噹的！」



李家超70人中亞團今日展開哈薩克訪問行程，陣容亮相。（李家超FB）

外訪代表團今日首先在哈薩克展開訪問行程，之後將轉往烏茲別克，其中內地代表涵蓋創科、製藥、高端製造、汽車產業等板塊，合共30間企業管理層及代表同行。李家超在社交平台上載一條短片，記錄與隨團內地企業的交流。他談到為何要出訪：

把大門打開，你們把小門和窗口再打開，把各自的門開多一點。 行政長官李家超

三內企代表指期待行程 有人感激港府背書

特首的「開門論」言簡意賅，內企代表馬上心領神會，並輪番藉機抒發感言，其中內蒙古能源集團黨委書記雲鵬剛形容拼船出海「非常高效」，因為是內地與香港的企業「攜手同行、共築未來」。浙江傳化集團副總裁姚晨蓬就指很期待行程，因為能讓他們在中亞的生意做得更好，慨歎「有特區政府在為我們背書，相信這樣的聲譽在全球都是非常響噹噹的！」

廣汽國際汽車銷售服務總經理衛海崗緊接話頭，說特別重視來中亞，因為和兩國都有發展，而香港能協助公司走向全球。李家超聞言即刻上前握手，稱「一定可以成功」。

中亞訪問團30間內地企業名單



新疆國際經濟合作（集團）有限責任公司新疆哈薩克國際經濟合作有限公司總經理劉學銳寧夏中光電新能源股份有限公司總經理薛麗娟

大禹節水集團股份有限公司高級副總裁崔靜

陝西有色金屬控股集團有限責任公司新疆工作專班駐疆組組長趙紅星

廣汽集團總經理衛海崗

東風汽車集團有限公司國際事業部處長黃俊鵬

雲南沃森生物技術股份有限公司 國際行銷BU總經理楊虹偉

陝西天潤科技股份有限公司總裁陳利

賽泰集團副總裁南皓仁

固陽辰友礦業有限公司董事長胡嘯波

紫金礦業集團股份有限公司副總裁廖建生

康賽妮集團有限公司董事長薛驚理

徐州工程機械集團有限公司副總裁劉建森

中國蒙牛乳業有限公司總裁高飛

賽力斯集團股份有限公司副總裁康波

河北固耐安工業股份有限公司總經理馬春霞

長春金賽藥業有限責任公司董事長姜雲濤

傳化集團有限公司副總裁姚晨蓬

杭州熱聯集團股份有限公司副總裁姜莉菁

時代資源集團 (廈門) 有限公司總經理陳小龍

理想汽車高級副總裁李冠華

北京文遠知行智慧科技有限公司國際政府事務高級總監祁芷樺

河南農業投資集團有限公司董事長李曉寰

豫地科技集團董事長余紀雲

廣州醫藥集團董事長李小軍

白雲電氣集團有限公司 董事長、總經理胡德兆

北京國聯視訊資訊技術股份有限公司董事、高級副總裁劉俊宅

內蒙古能源集團有限公司 黨委書記、董事長雪顯剛

山東能源集團有限公司黨委書記、董事長李偉

山東黃金集團有限公司黨委書記、董事長張曉海