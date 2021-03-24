楊明推翻認罪獲准繼續保釋　大律師：情況不罕見　料換人重審

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-24 19:08

藝人楊明去年駕車在山頂撞壆後的案件今日(24日)在東區法院裁決，他因為早前已承認不小心駕駛等罪，被裁判官以駕駛技術及態度都有問題為由，要他還柙以候背景報告。楊明的代表律師清洪即代為求情，之後更自認或給了楊明不恰當的指示，令他相信不會被判監或還柙，故楊明有意推翻認罪決定。 裁判官最終批准楊明改為不認罪的申請，並把案押後至5月11日審訊，屆時由另一裁判官審理，讓楊明繼續保釋，而清洪亦表明不會再代表他。 執業大律師陸偉雄指，類似改為不認罪的情況偶有發生，不算罕見。陸表示，由於已審理本案的裁判官、律師等都曾就「認罪」決定準備本案，如果繼續處理難免有一定影響，故相信重審時法官、代表辯方律師及主控官都會更換。

大律師陸偉雄稱，如果因為律師的錯誤判斷導致當事人需要還押，則有機會被視為推翻認罪決定的理由。（資料圖片）

倘律師錯誤判致涉案人還押 或成推翻認罪合理理由

陸偉雄接受查詢時，就法律原則方面解釋，指一般辯方在作出是否認罪的決定前，都會問其代表律師索取意見，當中可能涉及研判會否遭判刑，如果因為律師的錯誤判斷導致當事人需要還押，則有機會成為推翻認罪決定的合理理由，因為當事人有機會誤以為所犯的只是小事而認罪。

陸偉雄解釋指，法官有機會犯錯，律師更有機會在提供法律意見時犯錯。不過他強調，認為這種處理方式不會「open the floodgates」（打開先例），因為有關申請仍需要被法庭接納才行，相信不會因為今次案件造成日後程序被濫用。

湯家驊解釋，當被告推翻認罪決定被法庭所接納，法官即會重新考慮是否批准保釋。（資料圖片）

法官已判了本案有罪再審時須連同控辯律師全換人

至於為何裁判官需要換人，陸偉雄表示，由於處理此案的法官本已判了本案有罪、原本代表辯方的律師亦曾作出認罪建議、以至主控官曾基於對方認罪而展開工作，相信案件再審時，有關單位全部需要換人。

資深大律師湯家驊指，就保釋決定方面，當被告推翻認罪決定被法庭所接納，法官即會回到「square one」（事件的起始點），重新考慮是否批准保釋的決定，更反問「為何不可保釋？」