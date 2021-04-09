林鄭稱政府「熱廚房」溫度漸降　冀從政者別太介意未能獲掌聲

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-09 17:22

全國人大早前修改本港選舉制度，特首林鄭月娥表示，修訂選舉制度後，議員和市民將對政府有更高期望，當日後沒有議會亂象，政府不能再推搪責任，強調雖然今屆政府任期只剩一年多，但政府不會怠慢，會展示在較好的政治體制中，特區政府是做到工作的。 林鄭接受民建聯主席李慧琼訪問時形容，政府這個「熱廚房」溫度很熱，雖然現時溫度開始下降，但仍有一定熱度。她指出，市民對政府的工作有期望，當市民看到不願見到的事，即使與政府無關，例如疫情，「有市民受到很大影響也要發洩」，就會歸咎政府做得不好，因此認為從政的人不要太介意未能獲得掌聲或讚賞，「要有呢個心理準備，無論市民是否認同，要堅守服務市民的心」，否則會很痛苦。

林鄭認為管治人才不應局限在立法會層次，希望民建聯可以和政府分享人才，進入行政機關。（資料圖片/鄭子峰攝）

盼民建聯能與政府分享人才

林鄭在訪問中又說，過去有一段時間，香港不少人抗拒中央，若當日治港者為取得市民支持，一起抗拒中央，就完全違反「一國兩制」，所以她認為有意從政的人要堅持原則，亦要有堅定立場，「但堅定立場不等於不聽市民意見」，亦同時要以人為本，要「接地氣」聽市民意見，並要有平衡不同意見及訴求的能力。

談及民建聯正招生的「治政理念研習課程」，林鄭認為管治人才不應局限在立法會層次，希望民建聯可以和政府分享人才，進入行政機關，「因行政機關、立法機關都屬於香港特別行政區政治體制的一部份。」