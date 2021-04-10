陳婉嫻憂日後選委會組成　勞工界佔少數難爭取權益

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-10 18:08

立法會制度改變，選委會的加入以及傳統議席的重新劃分將改變議會生態。工聯會榮譽會長陳婉嫻認同，日後政府的話語權會更大，管治力度會提升，但承認選委會的構成或增添爭取勞工權益的難度。

陳婉嫻指新制度下選委會擴展到1500人，但勞工界仍然維持60席，日後爭取勞工權益有難度。

陳婉嫻出席工聯會社交媒體節目訪問時指，人大常委會的決議下，立法會的直選議席將會大幅減少，新增選委會界別及擴大功能組別。陳婉嫻表示，新制度下選委會擴展到1,500人，但勞工界仍然維持60席，沒有增加，認為日後爭取勞工權益有難度，例如在對沖強積金的議題下，會因中小企業的反對而更難爭取。

陳婉嫻認同在新形勢下，政府施政將確立行政主導原則，有更大管治力度，但認為在香港目前的選舉方式下，行政長官的施政仍然會被工商界牽着鼻子走。

陳婉嫻擔心選委會構成令勞工界別爭取權益仍然會有難度。（資料圖片）

批港府處理社會問題時 無妥善照顧受影響市民

她又提及內地在處理社會改革的時候較香港全面，會提前防範改革可能引致的社會問題，例如當地區的國營企業出現下崗潮，當局會提前確保下崗工人得到謀生條件，包括鼓勵女性在火車站擺攤等等，但香港政府在進行收地發展前，卻不會有類似的做法，令民間糾紛頻增。

另一主持提及房屋問題，指政府其實可以逼地產商增加房屋供應，讓地產商薄利多銷，如果地產商不願意配合則用私人土地條例收回他們的土地。陳婉嫻認同政府其實可以行使這種做法，但礙於不敢動地產商，因此一直縱容地產商囤積居奇，她認為很多政策由政府制定，導致積累了很多社會矛盾。

在防疫方面，她認為香港政府很幸運，因為香港人非常合作，即使早期政府很多錯漏，香港人仍然非常忍讓，但她批判政府管制決心不夠強，重重架構令防疫政策無法實施，導致疫情情況跟內地比差很多。