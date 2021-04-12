公民黨畢東尼辭任區議員：因健康問題　將退出政壇

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-12 13:03

公民黨觀塘區議員畢東尼今（12日）宣布因身體問題，由今年6月1日起辭任區議員並退出香港政壇。他說，自今年3月由英國回港後，身體大不如前，原定2月進行的手術，因他曾滯留英國而被逼推遲至5月中，預計手術後需要接受長期治療，因此沉重地作出決定。

曾因滯留英國被建制派狙擊

畢東尼在社交網發聲明表示，早前他在英國滯留了一段日子，本來預定了今年1 月1日回到香港，並在2月1日入院進行手術，惟一直未有相關安排，手術的日子被逼推遲至5月中。

他指，回港以後，感到身體大不如前，無論是體力或精神上都比以往遜色不少，在處理地區事務上亦感到吃力，因此意識到身體情況已不能再應付議員的日常工作；加上在手術之後，將要接受長期治療，讓身體慢慢康復，因此決定辭任區議員。

畢東尼稱，麗晶花園是他土生土長的地方，與居民相處的回憶，將一直留在心裏，永不忘記，即使將不再是當區的議員，仍希望與居民保持聯絡。

51歲的畢東尼是葡裔香港人，去年底前往英國探望兒子。同年12月，第4波新冠肺炎疫情肆虐期間，畢東尼所屬選區麗晶花園亦出現個案。畢東尼由於滯留英國，未有即時回應居民求助，遭到建制派狙擊。

近日多名區議員辭職 部分涉國安法

近期民主派區議員爆發辭職潮。民主派初選案中，前立法會議員范國威、林卓廷被控違反國安法串謀顛覆國家政權罪，目前被還柙無法履行職務，已先後辭去區議員職位。屯門區議員張可森同樣被還柙，暫未辭任，但據該區區議會副主席黃丹晴指，張可森將辭職，但未知確實日期。

另外，有部分區議員由於拒絕宣誓，已宣布辭任或表明將會辭任，包括西貢區議員黎銘澤、元朗區議員杜嘉倫、屯門區議員李家偉等。東區區議員黃宜則因婦科健康問題，請辭區議會及杏花邨業主委員會的工作。