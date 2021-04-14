療養醫院放寬探訪　葛珮帆憂自行檢測工具品質　促政府提供清單

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-14 19:15

醫院管理局昨日（13日）公佈，全港8間療養醫院下星期三（21日）起恢復特別探訪安排，探訪者須持有新冠病毒檢測陰性結果；若探訪日14日前已完成接種兩劑疫苗，則可以自行購買快速測試試劑，探訪前24小時自行在家測試。 民建聯立法會議員葛珮帆擔憂，市面上的快速測試工具沒有品質保證，希望政府列出清單供市民參考。

8間療養醫院將於11月4日起重新實施特別探訪安排，包括靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓等。圖為靈實醫院。 （資料圖片）

醫管局公佈下周三起的特別探訪安排，每名病人每星期可以安排1名指定家屬進行1節1小時的探訪，家屬須持有72小時內的陰性核酸檢測結果。如緊急探訪，探訪者必須在之後兩日內向醫院補交陰性核酸測試結果。

如探訪者在14日或之前已接種兩劑新冠疫苗，可以在探訪前24小時自行進行病毒抗原快速測試，相關試劑需要自行購買，完成後拍下陰性檢測結果、檢測者樣貌、日期和時間，進入病房前向醫院職員展示以核對身份。

冀政府測試及評估市面上的試劑

身兼立法會衞生事務委員會主席的葛珮帆認為，安排並不恰當，指即使醫管局稱市面出售的快速抗原測試試劑均可靠，但葛珮帆認為市面上購買到的快速抗原測試工具未有註冊或監管制度，欠品質保證。她擔心萬一工具不夠精準，出現假陰性情況，有機會導致醫院群組，增加防疫風險。

葛珮帆建議，政府應測試及評估各廠商的試劑工具，再列出清單供市民參考，又應該提供檢測結果不確定或陽性時的指引，以應對緊急事故。