宣誓修例︱謝偉俊屢質疑律政司權力過大：講還講，投票時未必反對

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-19 12:10

立法會正審議有關公職人員宣誓的條例草案，建制派議員謝偉俊多次質疑，律政司一旦起訴議員，議員須即時停職安排，或令律政司權力過大。他今早（19日）在電台節目指要「顧全大局」，即使對該內容有保留，在平衡保障議員與國家安全層面後，亦未必會對草案提修正案或投反對票。

謝偉俊：行政立法本來一定制衡 修例後或受制於官員

謝偉俊接受港台節目《千禧年代》訪問時指，早前已在立法會表達，關注律政司日後對立法會議員提出訴訟，該議員將直接被暫停職務。他稱理解香港法律要跟從人大常委會的決定，如立法會議員要即時喪失資格的部分，但他亦考慮以往立法會褫奪議員資格的過程本身較長及嚴謹，例如要三分二議員通過才有效，現時卻只要一人起訴即可凍結議員身份，需要議員主動啟動司法程序才能暫緩執行，質疑對議員是較大威脅及壓力。

他強調，本港即使不是行「三權分立」，行政與立法亦有一定制衡，立法會議員本來不會受制於某位政府官員的決定，但現時卻多了一定考慮。謝偉俊坦言，自己只能表達嚴重關注律政司權力過大，但可做工作有限，而現階段在平衡議員保障及國家安全的大層面之下，他認為草案屬可以接受，亦相信可提修訂的空間不大，笑言：「講還講，到投票時有另一個做法。」

對於自己近日表現較為搶眼，被戲稱為「反對派」，謝偉俊反指自己一向比較率性，不過以往議會較多拉布、肢體衝撞，他為免助長拉布而較少有表現，直至現時立法會的情況較理想，吸引他更想表現。