政府提訟議員須即停職　謝偉俊狠批矯枉過正：不自由不如做律政司

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-07 14:13

立法會一個草案委員會，今日（7日）開會審議規定公職人員宣誓要求的條例草案，會上多名議員關注，日後只要律政司對立法會議員提出不符宣誓要求的司法挑戰，有關議員的職位即被暫停。 本身是律師的建制派議員謝偉俊批評，有關機制的設定矯枉過正，與以往立法會奪去議員職權程序的嚴格要求嚴重失衡，而且令議員失去立法會《特權法》對言論自由的保障。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，有關即時暫停職務的設定，是為了符合人大常委會就《基本法》第104條對即時喪失議員資格的要求。

謝偉俊發言時表示，立法會《權力及特權條例》本來是為了確保議員有言論自由，但目前他們的說話都會被監察，如果律政司一旦發起司法挑戰，就需要暫停職位，議員有如被律政司司長期用劍插着，憂慮日後立法會議員發言需要很小心，反問這是否政府希望達致的目標。

政制及內地事務局局長曾國衞回應指，今次修例並非希望收窄議員言論空間，但強調言論自由不是沒有底線，而「負面清單」列出的都是嚴重行為，加上律政司需要足夠的理據，並獲法庭採納。



謝偉俊反駁指，清單內有很多灰色地帶，而且提出訴訟的門檻很容易。主持會議的張宇人追問，條例問題在於暫停職務或者需時很久，曾國衞僅稱表示政府會慎而重之，受公眾監察。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光。（資料圖片 / 李澤彤攝）

質疑「違反特區利益」語意不明 謝：每個人都有「斷背山」

謝偉俊又指，取消議員資格的機制，原本需要立法會三分二議員通過，過程嚴謹，建議如律政司認為有需要暫停議員職務，大可申請臨時禁制令，而非在修例時令律政司司長一提出司法程序申請，就即時暫停議員職務，更要求議員自行申請解除暫緩。鄧忍光回應指，立法會相關權力在於《基本法》內，但《基本法》並無限制律政司有關權力，兩者並不衝突。

謝偉俊反駁，指不少議員自己有希望爭取的事，而「負面清單」除了國家安全，亦有不少灰色地帶，例如議員如果找「綠色和平」（國際環保組織）合作，也可能因而誤墮法網，批評所謂「違反特區整體利益」語意不明，又指「每個人裡面都有個斷背山」，有自己希望爭取的事，但政府可能認為有違所謂「整體利益」。他批評，如果日後發言如此不自由，「做議員還有甚麼意思？不如做律政司好過啦。」

曾國衞：修例細節為符合人大釋法精神

連番「爆seed」的謝偉俊又問及，能否在修例時不要加入即時暫停議員職務的部分，而是要律政司主動申請暫停議員職務，換取平衡。曾國衞強調，即時暫停職務是為了符合人大常委會即時喪失資格的的精神。

謝偉俊再追問，日後「特權法」對立法會的保障還包括甚麼，鄧忍光回應指，《基本法》104條及其解釋是人大常委會的決定，層次高於香港本地法律，故香港法例保障議員的特權，不可能高於有關決定。他又提到，法庭曾表明，違法行為不可能屬職務範圍。

熱血公民鄭松泰指，問題在於律政司一提出司法程序，就會凍結議員職權、與及是否有需要6個月的時限。（資料圖料/梁鵬威攝）

當局擬取消針對議員資格提出訴訟的6個月時限

此外，修例建議將律政司司長對違誓行為提出訴訟的6個月時限豁免，謝偉俊續批評，「我驚住你哋會矯枉『過過過』（正）得滯。」曾國衞回應指，修訂目的是期望議員在任期內信奉並嚴格遵守誓言，故提出議員資格司法程序不受時限限制。

熱血公民鄭松泰指，問題在於律政司一提出司法程序，就會凍結議員職權、與及是否有需要6個月的時限。鄧忍光回道，人大就《基本法》第104條釋法時說得很清楚，對宣誓人的相關要求全部沒有時間限制，因此設下6個月時限，將與104條釋法的精神有所違背。

鄭松泰質疑修例對立法會過嚴：官員失言是否停職處理？

謝偉俊之後又質疑，日後是否連政府官員、司法人員都應同理地以嚴厲方式暫停職務，有關政策是否應同時適用於「三權」。鄭松泰亦指，問今次修例後律政司的尺度是否同樣適用於公務員、官員等，「難保我日後變了建制派，會比你更加辣手」，批評今次修例的做法樹立了不良風氣，反問近兩年如有官員曾到外國政府進行談判，是否亦會被納入負面清單，即時停職。

張宇人認疏忽忘記就公聽會問意見

此外，主持會議的張宇人在開場時表示，基於其疏忽，上次會議忘記問委員認為是否需要召開公聽會。謝偉銓回應指，相信以書面的方法處理較好。熱血公民鄭松泰指，有關修例涉及範疇很大，委員會應嘗試召開公聽會，如書面提交意見會有很多誤解。張宇人聽後重申因為疫情，希望在網上開放一星期時間收集公眾意見，直接將意見轉交政府，讓政府在會上回應。