專訪丨大灣區生物科技聯盟黃達東：疫情令產能大增　冀助業界發聲

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-22 07:00

新冠肺炎疫情肆虐全球逾一年，不過有危亦有機，國產口罩、疫苗研發工作乘勢而起。粵港澳大灣區生物科技聯盟會長黃達東接受專訪時表示，疫情令大灣區的產能有「跳躍式進步」，不少檢測產品得到歐洲國家都批准「home use approval」（家用許可），除了令大灣區受惠，亦對抗疫本身有很大幫助，認為相關生科企業日後可成功轉型。 不過，黃達東坦言，目前在大灣區發展生物科技仍面對不少挑戰，例如在數據、樣本等方面仍受法規所限難以交流，期盼地方政府找到可行方案，而聯盟亦希望扮演橋樑角色，將收集到的業界意見向各地政府反映。他相信結合大灣區的優勢，生物科技將可成為本港的另一發展引擎，認為本港青年人在了解行業後，亦不會太抗拒在大灣區投身生物科技的行業。

黃達東表示，他認為疫情並無影響大灣區的生物科技發展，反而令區內產能有「跳躍式進步」。（黃舒慧攝）

疫情有如分水嶺 無礙大灣區生物科技發展

雖然現時疫情仍未完全受控，但隨着疫苗接種普及，世界將踏入「後疫情時代」。黃達東指，社會現時對生物科技的需求殷切，例如以往大家有身體不適才會檢查，但因為疫情，大家即使沒有不適都會檢查清楚，以防被感染，他認為對整個健康產業而言「走前了一大步」。

黃達東指，全世界對抗疫相關設備的需求很大，而中國在這方面發展成熟，技術水平亦很高，加上內地的疫情相對受控，故內地很早開始復產，令內地有充分優勢發展有關產業，直言疫情令大灣區產能有「跳躍式進步」，「這麼大的疫情，（企業）能否把握是一個分水嶺。把握到的企業，其產能與收入會上升。」他提到，疫情之下由早期核酸檢測，發展至之後的抗體檢查，最後的抗原檢測，歐洲不少國家都已批准中國產品的「home use approval」（家用許可），他認為這對抗疫有很大幫助，因為檢測無需再牽涉化驗所。

黃達東提到，歐洲不少國家都已向中國產的疫情檢測產品的「home use approval」（家用許可），他認為這對抗疫有很大幫助。（黃舒慧攝）

法規問題仍未處理 聯盟望在業界政府間搭橋

大灣區內仍有不少範疇仍未流通，黃達東舉例指，生物科技上的互聯互通，應包括人才、資金、技術、數據、樣本、醫藥等方面，當中即使人才、技術方面不難處理，但數據、樣本、藥物等交流要如何在大灣區內合法、專業地推動，則有不少工作需要發展。黃續指，相信「港醫港藥」將隨試點先行先試很快成事，但數據、樣本等受法規限制的部份，關鍵在於各地政府，他期望區內地方政府在法律、政策上、以至科技專業的層面上找到方案。他提到，聯盟亦朝政府政策、學術研究、產品研發、產業發展及用家參與的五個領域的方向嘗試改善業界環境。

黃達東表示，大灣區生物科技聯盟會透過市場調查，了解業界對行業本身的看法，例如有何發展機會，該如何拆牆鬆綁等，聯盟都會在收集意見後向地區政府反映。「我覺得政府很多時都有規劃，但要如何『落地』？由倡議到發生之間其實有一段距離，我們很樂意扮演橋樑角色。」

大灣區生物科技聯盟將於在5月底舉行論壇，屆時將邀請政府部門、相關專家討論，讓不同的持份者分享看法，推進共識，並在本年底參與聯盟之「香港國際生物科技展」，他期望屆時能有大灣區的展區。

黃達東認為香港青年人投身大灣區的生物科技界需要一定過程，「凡事不可以太急進」，而聯盟可以是年青人尋找一致性的平台。（黃舒慧攝）

港青願加入大灣區？黃達東：需要過程

經過近年政治事件，不少本港年輕人對內地仍有一定抗拒。對於年青人是否願意投身到大灣區的生物科技發展，黃達東認為需要一定過程，「凡事不可以太急進」，而聯盟除了是科技的溝通平台，亦可以是年輕人尋找一致性的平台。黃遠東打比方指，「如果希望開立化驗所的話，不管是在深圳還是香港，都要通過ISO15189的《醫學實驗室-質量和能力的要求》。生物科技着重是否有效，尊重客觀、科學，work就work，唔work就唔work，不如文化等有主觀喜惡。」他強調自己以樂見其成的態度看待此事，亦相信年輕人有更多了解後，情況自然會有好轉。

外界一般認為疫情會隨疫苗接種而受控，大灣區的相關企業會否隨需求急跌而面對產能過盛問題？黃達東說對此比較樂觀，「如果經歷世紀疫情，這些企業都能生存，就證明這些企業適應能力及競爭性有一定水平。如果由沒有疫情到有疫情他們都行，由疫情到好轉時，他們能將服務轉化到其他服務吧。」他相信，隨疫情回落，有關需求自然會有變化，但預料專注檢測相關服務的企業，可藉着對健康的關注度增加，轉型成健康檢查、保健方面等產品。

香港管理、市場策劃優秀 與大灣區優勢互補

粵港澳大灣區內的各個城市各有不同的優勢、特色，黃達東認為香港在法律制度、海外認受性、融資方面都有優勢，而且別具重要性。他解釋，「很多生物科技的投資期很長，特別是藥物及設備的投資周期比較長，需要海外資金投放在這個市場，而全世界知名的的生物科投資者大多都在歐美，他們更樂意以香港作為平台投資，加上臨床服務報告方面，香港的認受性都比較好。」他又指，香港在管理、市場策劃、產品方面都比較好。

內地方面，黃達東認為優勢在於人才培養、土地資源以至產業發展。他舉例指，歐美等地很多疫情相關的產品，都主要轉由中國以至大灣區出口，又指廣東省在2018-19年的醫療產業消費額更是排全國第一，產能亦是首五名內，相信香港與內地在大灣區可起互補性，日後生物科技將有蓬勃的發展。

黃達東指香港以往側重在房地產發展，故對香港人而言增加一至兩個產業亦是好事，能避免產業過份單一化。他又稱，以前在香港選修生物學的人，畢業之後可能只能教書，但現在則可以在化驗所工作，又可考慮生物科技公司的銷售部門，甚至產品研發等，在各個領域都有就業機會，料生物科技可成為香港另一個發展引擎。