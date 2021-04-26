揭中間派學者平台瀕難產之謎　憂變選舉導向　袁彌昌：續尋有心人

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-26 07:00

政治學者袁彌昌計劃近日正籌組中間派學者平台，邀請學者加入，提出制度及政策上潛在的問題及意見，更傳教育大學公共行政學研究講座教授張炳良、教育大學副校長呂大樂、香港大學經濟及工商管理學院教授鄧希煒等人有意加入。 不過事隔數日，張炳良、呂大樂和鄧希煒先後否認加入平台，張炳良甚至在社交網留言：「當前香港，巨變關頭；逆順難料，需時沉澱；整理思路，堅定信念；立足四方，不淌渾水。」平台未誕生已「碰壁」。 筆者向多名知情人士了解事件的來龍去脈，據了解，平台原先仍在籌組階段，多名學者都初步表示積極的態度，但近日媒體的相關報道，令外界觀感上認為該平台涉足政治過多，到頭來只為了選舉，因此令當事人變得有保留。袁彌昌稱，平台目前仍未「流產」，會繼續尋找有心的學者加入，希望在日後的政治局面下，保留學者聲音。

張、呂曾對平台態度正面

袁彌昌向筆者表示，組建平台的想法早在去年底、本年初已開始醞釀，因認為在《國安法》之下，香港需要有一些理性務實、立場接近中間的學者，對香港政策、政治出路提供建設性意見，「把守最後一關」，所以希望找一些有心學者組成平台，以撰文、政策研究等方式，於社會上保留理性聲音，嘗試緩解對立氣氛，「正如疫情下需要有許樹昌、袁國勇這類專家學者。我們會考慮的是，面對香港這種大時代，作為社科學者，是否也需要多負一點責任，為香港提出一些理性、可行、有建設性的出路呢？」

另一名知情人士指，於醞釀初期，袁彌昌曾初步與張炳良、呂大樂兩位學術界前輩接觸，兩人均對香港前景表達憂慮，並對平台持正面態度；袁其後亦有向其他學者接觸，有數名人士表示有初步興趣。不過基於疫情下的限聚令，一時間無法找到太多人碰頭商討平台細節。

直至3月中，全國人大會議通過有關《決定》修改香港選舉制度。袁彌昌當時向筆者表示，預料日後的立法會選舉制度下，參選亦須得到5個選委界別提名，自己將難以取得足夠提名票入閘參選，故個人傾向回歸學術界，以學者身份繼續分析時政。

▼選舉修例草案重點▼

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有人稱不想走「民主思路」路線

選舉改制本地立法具體方案4月中出爐，草案條文對民主派而言非常「辣」，包括選委會取消個人票、在專業界別引入大批「國家隊」、參選立法會需獲每個選委界別2張提名票，民主派參選成疑。雖然泛民最大黨民主黨現時未有決定，但黨內元老包括前主席劉慧卿、何俊仁等都先後放話，認為如果爭取提名過程過於「屈辱」，就不應參選。

至上周中，有報章專欄指袁彌昌正籌組學者平台，壯大中間派勢力，引述袁指若民主黨肩負不到監察力量的角色，他將積極考慮「填補體制真空」，並將袁彌昌與其他立場偏向中間、可能參選人士並列，包括新思維主席狄志遠、中科興業董事總經理潘焯鴻等。

有兩名不願具名的知情人士指，報道刊出後，隨即惹來外界的觀感，是「原來這中間派平台就是為了參選」。據了解，有原先對平台表示初步興趣的學者看到報道後，認為該平台不應參與太多政治，態度改為有所保留，先後向傳媒否認已參與平台。其中一人表示：「總之成件事個方向唔同晒。有人話，唔想重走類似『民主思路』（湯家驊創立）嘅路線。」

袁彌昌。（資料圖片／黃寶瑩攝）

袁：個人取態與平台無關

袁彌昌接受筆者查詢時表示，於選舉改制方案出爐後，民主派參選「行情看淡」，當時從個人層面反思，如果民主派不參選，體制內或會出現真空，日後議會內需要一些制衡角色，因此仍在考慮參選的可能性。但他再次重申，個人取態與平台無關。

他又指，平台近日雖然遇上一些阻滯，但仍未「流產」，會繼續籌組的工作，邀請有心的學者加入，尤其找一些年輕、對香港仍具熱誠的人士。