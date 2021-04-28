立會三讀通過預算案　消費劵暑假派發　1建制棄權反增股票印花稅

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-28 13:54

立法會今日（28日）繼續辯論本年度財政預算案的《撥款條例草案》，中午1時許，以40票贊成、1票反對、1票棄權，三讀通過預算案，相信是近年最快獲通過的預算案。棄權者是經民聯金融服務界議員張華峰，他明言反對增加股票印花稅。 財政司司長陳茂波表示，正全力推展5000元電子消費券計劃的工作，盡快敲定其他細節，目標在暑假起接受登記及派發。

陳茂波二讀發言時指，感謝議員於上周會議就預算案發表寶貴意見，其中最受關注的電子消費券，政府自宣布措施以來，一直細心聆聽及考慮各界意見，最終選取由4家電子支付營運商派發消費券，自各涵蓋3萬至10萬家食肆及零售商，相信市民可從中選取適合自己的電子支付工具。他說，為吸引更商戶加入計劃，各營運商同意盡量減免本港商戶的安裝及交易費用，政府將設立中央登記系統，目標在暑假接受登記。

他亦感謝多名議員支持增加股票印花稅的措施，在政府財政緊掘的情況下，增加政府收入。他提到，有議員擔心增加印花稅將影響香港股市競爭力，但他強調香港作為國際金融中心的地位非單靠印花稅，而是要持續政策創新。他說，港府會全力推動本港金融業發展，包括改革上市政策、發展綠色可持續金融等。

經民聯金融服務界議員張華峰（站立者）投棄權票。（盧翊銘攝）

陳茂波又指，下周將公布今年首季本地生產總值的預計數字，他預料經濟應可錄得可觀增長，結束連續6個季度的按年收縮走勢。他說，在預算案中預測今年本港經濟實質增長介乎3.5%至5.5%，政府正檢討有關預測，將在下月中公布最新數字。

立法會下午12時半以40票贊成、1票反對通過二讀《2021年撥款條例草案》，其後進入全體委員會審議階段，約半小時完成審議後即三讀表決。