擬兩級制處理法官投訴　司法機構：確保諮詢委員會成員無政治背景

撰文：周皓宜
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因應近年接獲有關法官的投訴大幅增加，司法機構建議今年第三季起，將現行投訴法官處理機制改為「兩級制」，當遇到複雜或引起社會廣泛關注的個案，第一層先由多於一名高等法院法官組成專責小組跟進；第二層成立諮詢委員會，由終審法院首席法官擔任主席，並由法官及社會人士出任成員，審視專責小組提交的調查報告並給予意見。
立法會司法及法律事務委員會會議今早（14日）討論有關建議，司法機構政務長梁悅賢稱，近年接獲有關法官的投訴大幅增加，共有5559宗投訴已獲完成處理，當中有個案引起社會廣泛關注，希望可引入「兩級制」，提升機制的公眾問責性及透明度。
多名議員要求司法機構交代諮詢委員會中的社會人士成員數目，梁悅賢稱，諮詢委員會中社會人士所佔比例較少，但會確保獲委任人士不具政治背景。
議員關注誰任諮詢委員會組成 梁悅賢：由首席法官委任
新民黨主席葉劉淑儀關注，將由甚麼社會人士出任諮詢委員會成員，民建聯葛珮帆亦要求司法機構交代，諮詢委員會中的社會人士由誰委任，以及如何決定個案屬複雜或引起社會廣泛關注。
梁悅賢回應指，諮詢委員會的社會人士成員由終審法院首席法官委任，由於諮詢委員會需要有相當比例的人士熟悉法律程序，因此法官所佔比例較多，社會人士佔比例較少，但終審法院首席法官會委任不具任何政治背景，且在其專業及公職範疇獨立並有公信力的人士。
梁悦賢表示，司法機構有專責秘書處收取有關法官的投訴，初步評估是否需要處理投訴，其後經由高等法院法官組成的專責法官小組判斷，如屬嚴重個案，會交至諮詢委員會處理，再由終審法官首席法官作出決定。她稱，被判斷為不需要處理或輕微個案，亦會有報告呈交予諮詢委員會。
司法機構政務長梁悅賢稱，近年接獲有關法官的投訴大幅增加，共有5559宗投訴已獲完成處理，當中有個案引起社會廣泛關注，希望可引入「兩級制」，提升機制的公眾問責性及透明度。（立法會直播截圖）