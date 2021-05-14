擬兩級制處理法官投訴　司法機構：確保諮詢委員會成員無政治背景

因應近年接獲有關法官的投訴大幅增加，司法機構建議今年第三季起，將現行投訴法官處理機制改為「兩級制」，當遇到複雜或引起社會廣泛關注的個案，第一層先由多於一名高等法院法官組成專責小組跟進；第二層成立諮詢委員會，由終審法院首席法官擔任主席，並由法官及社會人士出任成員，審視專責小組提交的調查報告並給予意見。

立法會司法及法律事務委員會會議今早（14日）討論有關建議，司法機構政務長梁悅賢稱，近年接獲有關法官的投訴大幅增加，共有5559宗投訴已獲完成處理，當中有個案引起社會廣泛關注，希望可引入「兩級制」，提升機制的公眾問責性及透明度。

多名議員要求司法機構交代諮詢委員會中的社會人士成員數目，梁悅賢稱，諮詢委員會中社會人士所佔比例較少，但會確保獲委任人士不具政治背景。