陳恒鑌：有人指沒拉布無法監督政府　或患「斯德哥爾摩症候群」

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-27 13:17

立法會今早（27日）繼續辯論修改選舉制度的條例草案，多名議員發言，其中民建聯陳恒鑌表示，完善選舉制度後，有助議員回歸理性議政，從政治泥沼中解脫，給社會重生的機會。他批評近年反對派的主張愈來愈激烈，由溫和理性演變成「核爆放火燒人都唔割蓆」。 陳恒鑌又指，有人或認為議會沒激烈場面「唔好睇」，或沒「拉布」像無法監督政府，「我相信呢啲朋友可能患上斯德哥爾摩症候群」。

陳恒鑌稱在議會九年，看到的是愈「拉布」愈喪失監督能力；愈衝擊只會令政府愈「收埋」，不能夠面對市民。（資料圖片）

陳恒鑌：拉布令我一度「懷疑人生」

陳恒鑌指，自己擔任議員9年，看到的是愈「拉布」愈喪失監督能力；愈衝擊只會令政府愈「收埋」，不能夠面對市民，「嘢又做唔到，時間又浪費」，令他一度懷疑人生是否就此白白浪費。

修例後將設「關愛隊」讓70歲以上長者、孕婦、殘疾人士等優先排隊。陳恒鑌指，一直提出上述建議，惟政府諸多推搪，現在反映「無嘢係做唔到」。他又指，可優化補選方面的安排，如在地區直選議席出缺，可由選舉中第二名補上，避免補選，亦令人才流動，同時避免總辭公投「鬧劇」再發生。

建制派何君堯發言時表示，未來應要就《基本法》第23條立法，同時要優化區議會職能，又指反對派早前發動了一場失敗、亦永不成功的顏色革命，故完善選舉制度是必然，用以堵塞選舉制度的漏洞。

何君堯形容，這次修例是打造「富有香港特色民主的新型議會」，屬劃時代進步，亦是向全世界展示的新楷模，其中揉合西方民主模式、中國協商選舉模式，以及參透本港的獨特情況。他又指，曾經離開但破壞香港的人，既然有心為香港，都應該要有心為中國，浪子回頭金不換，「錯咗嘅唔好走，錯就要認，打就要企定」。

何俊賢點名批陳沛然：代表唔到衞生服務界係你能力問題

漁農界議員何俊賢就點名批評醫學界陳沛然，質疑他昨日提出合併醫學界及衞生服務界的理據，何俊賢指對方「覺得自己代表唔到衞生服務界喺你能力嘅問題」，強調以其漁農界為例，他未有業界對他有大意見，認為關鍵在於是否能協商各方為社會辦事，「做唔到喺你嘅問題」。