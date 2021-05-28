譚志源倡改革問責制　增副局長、政助數目　由局長揀蟀增合拍性

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-28 14:09

港府問責制推行近20年，近日社會上有聲音提倡應改革問責制。政制及內地事務局前局長譚志源認為，目前問責制仍有改進空間，建議應容許局長自行挑選副局長及政治助理，建立能互相信任的團隊。 譚志源指出，現時問責官員數目不足夠，建議每個政策局最少增設一名副局長，而政治助理職位可改為提供一筆預算，由局方按需要聘請不同數目政助。

譚志源接受民建聯陳恒鑌及林琳網上訪問時表示，短期而言，局長應自行選擇副局長和政治助理，有助建立合拍的團隊，「有時去到前線打仗，最好左右兩個大將曾共度生死，戰友一樣，變成有信任和合拍性會更好。」

他又提到，就中長期而言，政府問責班子數目並不足夠，難以應付日益增加的議會和社會訴求，建議每個政策局最少增設一名副局長，最好每個範疇有一名副局長專責，或安排一名副局長處理對外工作，包括出席立法會會議或應對傳媒。

譚志源認為，政治助理不需要只局限於一人，建議可改為給予局方一筆預算，由局方按需要聘請，安排更多人幫助局長處理對外政治工作。

倡放寬官員離開政府後「過冷河」年期

譚志源又建議，應放寬官員離開政府後的「過冷河」年期及審批條件，認為若有人才離開政府後1年內無法重回本業工作，對社會是一種損失，冀社會對此持開放思維。