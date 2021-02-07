李慧琼批港抗疫表現全國最差：成為國家的「缺口」　促檢討問責制

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-07 20:05

民建聯早前提出「變革香港」政策倡議，有意見認為與該黨打算進軍下屆特首選舉有關，不過該黨主席李慧琼接受一個電視台節目訪問時否認，強調暫時無意派人選特首，但「如果條件成熟，當國家、社會、市民有需要和支持，民建聯成員樂意爭取擔任政府及體制外不同崗位」。 李慧琼強調，民建聯眾多改革建議中，認為首要是施政改革。認為本港回歸後「急凍式」將殖民地時代的制度保留，又指有需要檢討問責制。不過她承認，就公務員與局長之間的矛盾等問題未有良方妙藥，目前希望先與不同的持份者、不同階層的市民討論。 李慧琼又批評，本港抗疫表現是「全國最差」，形容香港成為國家抗疫的「缺口」

李慧琼接受《now新聞台》節目訪問，被問到香港特首不能有政黨背景的規定是否有需要修改。她表示，對此持開放態度，指本港已試過由不同公務員、商界、專業人士等管治，認為如果社會有共識、國家支持下，可以考慮由政黨中人擔任特首，但強調不是為了推舉民建聯的人出來參選，但如果國家、市民有需要時，該黨將義無反顧。

她強調民建聯參政議政的角色不會變，亦應該「朝向執政」，但認為目前要把焦點放在多渠道參與管治，讓能幹的人才加入政黨、不同架構，一同推動改革。

批政府抗疫差不要「給理由」 不排除與紫荊黨合作

疫情方面，李慧琼批評本港抗疫表現，形容為本港為國家「缺口」，呼籲政府就此作出檢討，強調港府「不要給自己太多理由」，應檢視是否有官僚及架構的問題。她強調，最重要是令在位者看到有變革的需要，故民建聯會游說現屆或來屆特首，要有「Can do精神」。

被問到推動變革，是否受到去年成立的「紫荊黨」帶來壓力，李慧琼回應指，有關改革在民建聯有份的建制組織「建設力量」去年早已提出，又強調「愛國一家」，民建聯過去有與不同理念人士合作，認為未來亦有空間合作。