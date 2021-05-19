專訪｜李慧琼：傾向出戰立法會直選　倡改革問責制增聘政助、顧問

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-19 07:00

中央出手修改香港選舉制度後，本港政局大變，其中立法會將增至90席，地區直選重新劃為10個選區，對一直主打地區直選的傳統建制政黨，影響不小。作為建制派第一大黨的民建聯，黨主席李慧琼接受《香港01》專訪時表示，現階段黨內尚未作任何選舉部署，但她首度透露，個人傾向由「超級區議會」轉戰地區直選。 民建聯早前提出要「變革香港」，倡議改革本港行政、司法架構等六大範疇，黨定位更由以往「參政議政」，改為「多渠道參與管治」。李慧琼指，行政架構改革是重中之重，她認為現屆政府班子欠團隊精神，「有點拉雜成軍」，日後特首組班後亦需加強培訓團隊的治港理念。

黨內對她去向有不同意見 未定落戶哪區

選舉改制後，立法會將增加20席至90席，其中新增40席選委會界別，地區直選則減至20席，分10區以雙議席單票制選出。至於功能組別亦有變動，取消了原有5席俗稱「超級區議會」的區議會（二）界別。

循「超區」晉身議會的李慧琼，若有意連任則必須「轉跑道」，但她一直未有表明會否重返地區直選，或新增的選委會界別。李慧琼笑言，黨內對她的去向有不同意見，有人認為她作為黨主席，「特別係民建聯走直選起家」，應留在直選「打天下」；另一批人則認為基於議席最大化考慮，她應轉戰選委會界別，把直選位置騰出予黨內新人參選。

李慧琼在專訪中表明，自己傾向轉戰直選，原因是自己出任廿多年區議員，亦曾贏過九龍西直選，有豐富地區經驗，但她拒絕透露將落戶哪區，又強調最終決定仍要視乎建制各黨協調結果，目前未有定案。

黨內未商選舉部署 冀原有13席外有進帳

民建聯13名立法會議員中，若連同循「超區」當選的兩人，共10人是來自地區直選。談及選舉部署，李慧琼稱適逢黨內領導層剛完成換屆，暫未討論有關議題，但坦言在立法會改變規則後，民建聯無可避免將失去部分直選議席，即使如此，該黨仍支持中央出手完善制度，強調自身利益從不是最重要考慮，反而「再唔變就會繼續被政治爭坳纏繞，無辦法重新出發」。

李慧琼強調，民建聯會繼續進行地區工作，並會爭取在選委會及功能組別爭取更多議席，希望在原有13席外有所進帳。她不認同中央不滿建制派過去表現，相信中央一直秉持用人唯才原則，希望在新形勢下讓政府管治做得更好。

料無黨派議員會合組 十多名泛民能入議會

談及來屆議會的組成，李慧琼認為，改制後的首屆議會將有不少無黨派議員，但估計部分議員會合組，「好似現在的G6（六人組），因為單打獨鬥好難做，要參與全部18個事務委員會，超人都做唔到」。至於日後會否向新議員招手加入民建聯，李慧琼沒有正面回應，但說留意到有其他政黨及社團正有相關部署，她認為即使該黨有意擴軍，也要有人願意加入。

對於新增的40名選委會界別議員，社會上有人形容猶如「國家隊」，李慧琼認為，該界別議員的優勢是沒有界別及地區利益限制，可從大局角度判斷事情，但認為他們未必每人都有地區直選經驗，或會較為蝕底。

選舉改制後，政界關注泛民日後能否「入閘」參選，李慧琼估計會有十多位泛民主派能夠進入議會，但認為日後不應再分為建制及泛民兩派，「入得立法會都係擁護《基本法》及效忠中華人民共和國，都係愛國愛港人士」。至於會否提名泛民？李慧琼說不會排除可能性，會視乎其過去的言行是否符合「愛國者治港」標準，以及工作往績，但黨內未就此作任何討論。

冀改革問責制 批問責班子欠團隊精神

民建聯早前提出「變革香港」，倡議改革本港行政、司法架構等六大範疇。李慧琼在訪問中認為，政府需摒棄「大市場小政府」的觀念，不能再無作為，認為「香港再唔變就係死路一條」，「喺公共政策上，究竟應該向左定向右多啲？過往社會甚少呢啲討論，只集中於政治爭吵中」，認為在選舉改制後，政府無藉口逃避處理社會民生議題。

李慧琼稱，政府行政架構改革是「重中之重」，當中包括問責制、公務員團隊及地方行政改革，其中問責制實施十多年後未見改革，來屆特首必須思考。她指，每屆特首在當選後才匆匆「組班」，以致問責團隊欠缺加強治港理念建設及團隊精神，她初步建議在完善問責制上，可由每個政策局決定聘請政治問責官員的數目，例如聘請多於一名政治助理及顧問，以配合各政策局實際需要。

在地方行政上，李慧琼坦言現時的地區劃分混亂，她舉例指，「區議會的18區與新劃分的立法會直選10區已有分別，另外警區、醫療系統及社會福利也有各自的劃分地區方法，令地方行政變得混亂」。李慧琼建議應調整相關劃分方法，並釐清各區民政事務專員的職責範圍，才能有效地變革香港。

至於有傳政府將整頓區議會，她認為政府要考慮現時的「清一色」議會是否能有效表達民意，而重新委任議員亦是可以思考的方向之一。