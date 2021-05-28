紫荊舉辦中史文化知識競賽　林鄭：中小學有序推行國家安全教育

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-28 20:25

紫荊文化集團主辦「百年歷史‧當代中國」紫荊盃全港中小學生中國歷史文化知識競賽，今日（28日）在公開大學舉行總決賽，行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄、中聯辦副主任尹宗華、全國人大常委譚耀宗等均有出席。

行政長官林鄭月娥、全國人大常委譚耀宗等人，出席「百年歷史‧當代中國」紫荊盃全港中小學生「中國歷史文化」知識競賽總決賽暨頒獎典禮。（行政長官辦公室）

公民與社會發展科 三份之一教一國兩制

林鄭月娥在致辭時表示，特區政府有責任積極推動中國歷史文化的普及，並藉此增強香港同胞的國家意識和愛國精神。特區政府教育局從2018／19學年開始就落實了中國歷史在初中成為獨立必修科，讓所有學生能夠整全及有系統地學習中國歷史及文化。

林鄭續說，教育局亦將於今年秋季新學年開始，推出新的公民與社會發展科以替代通識教育科，其中有大約三分之一的內容是有關國家自改革開放以來的發展，另外大約三分之一是有關「一國兩制」的內涵和實踐，將全面加深學生對於中國歷史的認識和國民身份的認同。她說，隨着《香港國安法》在去年實施，中學、小學將依循教育局草擬的「香港國家安全教育課程框架」按步有序地推行國家安全教育。

紫荊文化集團董事長毛超峰表示，希望社會各界關愛香港青少年健康成長，同時希望香港青少年心存家國情懷。紫荊文化集團計劃向全港約1,100間中小學贈送10萬本《百年歷史‧當代中國》特刊。

比賽共有285間中小學校逾3萬名學生參加，小學組冠軍為吳氏宗親總會泰伯紀念學校，中學組冠軍為仁濟醫院王華湘中學。