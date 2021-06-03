去信羅致光遭轉介回社工　蔣麗芸發火：局長你IQ好高　但認真官僚

撰文： 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-03 13:22

立法會大會今（3日）續會，討論由民建聯立法會議員何俊賢就寮屋政策，以及梁志祥就加強對照顧者支援的無約束力議員議案。其中在討論對照顧者支援議案期間，多名議員都提及，照顧者往往面對極大精神壓力，部分人甚至自身都是老人、有需要人士，政府對於照顧者的關注嚴重不足，以致現時不時發生倫常慘劇。 民建聯議員蔣麗芸批評，曾接收一個嚴重的照顧者個案，社工跟進後都無法解決，去信勞工及福利局局長羅致光要求作酌情安排，但勞福局竟將個案轉介回社工，批評政府過於官僚，無心幫助有需要人士：「就係社工解決唔到我先搵你呀嘛阿哥！」

柯創盛：照顧者倫常慘劇聞者傷心

梁志祥提出的議案，要求加強對照顧者的支援，指殘疾、智障人士及部分長者缺乏自理能力，需要家人照顧他們的起居飲食，然而大部分照顧者欠缺專業護理知識，加上要犧牲工作機會以長時間照顧家人，令他們承受沉重的經濟負擔和精神壓力。他要求，政府長遠設立完善的照顧者支援制度、增加緊急宿位及簡化有關的申請程序、為照顧者提供適切培訓及疏導情緒等服務等。

多名議員就議案發言，民建聯柯創盛指，照顧者壓力爆煲，將被照顧者殺掉後自殺身亡，這類倫常慘劇偶有發生，形容這種情況「聞者傷心，聽者落淚」。熱血公民鄭松泰批評，政府對於照顧者的生活基本需要支援不足、院舍服務停頓下未有跟進，部分社福機構服務十分僵化，例如有機構曾要求一名自閉症兒童進入場所時要戴口罩，但這對自閉症兒童而言十分困難，最終機構竟要求該兒童用Zoom視像對話。鄭松泰質疑，怎可能要求一名自閉症兒童用視像和別人溝通，批評局方對這些問題坐視不理。

蔣：局長你IQ好高 但認真官僚

蔣麗芸舉例指，5月初接獲一個案，一名婦女需在家照顧32歲、嚴重智障的女兒，同時要照顧患癌丈夫，為女兒輪候院舍已很多年，已心力交瘁，近日身體出現問題也不敢留院，因為家庭問題未能解決。她詳細了解個案後，認為值得局方恩恤處理，加快院舍輪候，5月21日發信給羅致光，要求審視個案：「我唔想見到慘案再發生。」

結果，蔣麗芸於5月24日接獲社會福利署綜合家庭服務中心來信，指社工會跟進。她指，該個案事主一直都有找社工幫忙，但正正社工無法處理才需要找議員，批評：「局長你IQ好高，但真係認真官僚。就係因為社工解決唔到問題我先搵你呀嘛阿哥！」蔣認為，羅致光絕對有能力協助此個案，希望局方可摒棄官僚作風。

經民聯梁美芬建議，政府在吸納外傭方面可作改善，例如增加特別吸納渠道，讓一些願意照顧特殊需要者的外傭，工作簽證更快獲批，又或是對外傭提供特別訓練，教她們照顧特殊需要者。

羅致光回應時指，現時政府的政策對於照顧殘障人士和長者，都是以家居、社區為主，院舍為輔，明白到照顧者在能力上有困難，政府也從多方面努力爭取人力、土地，興建更多院舍，希望縮短輪候時間。他又指，對於有需要人士的支援，一定要由政府、家人、社區、鄰里各界齊心合作，才可有效。議案在未有記名表決下獲得通過。主席梁君彥其後宣布休會。

會上，多名議員批評政府對照顧者支援不足。（資料圖片）

議員倡人性化處理寮屋問題

會議另外處理何俊賢的議案，要求政府全面落實寮屋及農用構築物過渡政策，建議靈活處理興建農用構築物的申請，及在結構安全的前提下，減少清拆寮屋。

民建聯梁志祥指政府應人性化地處理寮屋，指目前經濟環境較30、40年有改善，寮屋居民希望用更好的物料修葺，但現時政策規定須使用1982年登記紀錄的相同物料。民建聯柯創盛則指，普遍寮屋居民是基層市民，一旦強行清拆寮屋，居民會被迫流落街頭。

發展局局長黃偉綸表示，政府並非要在短期內大幅清拆寮屋，指政府目前以「暫准存在」看待寮屋問題，只會在特定情況下，例如因發展計劃收地、環境安全或嚴重違規問題等才會清拆寮屋，而只要寮屋的尺寸、物料、用途與1982年的紀錄相同，便會容忍存在。他說，目前當局每年清拆約1000間寮屋，佔全港約38萬間登記寮屋的比例非常低。

黃偉綸稱，地政總署下月起容許寮屋佔用人修葺和重建前只需填妥通知書，則可按通知書內條件開展工程，毋須事先向地政總署申請審批，亦可靈活改用同類別的建築物料取代原有的物料，冀相關安排更人性化。最終議案表決時，功能界別23名在席議員中，有12棄權，於分組點票下未獲足夠支持，遭到否決。