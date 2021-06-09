前立法會議員黃宜弘病逝　林鄭深感哀痛　讚長期參與公共社區服務

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-09 14:05

前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表黃宜弘，近日因為癌細胞擴散至腦部在美國逝世，終年82歲。 行政長官林鄭月娥對黃宜弘辭世表示深切哀悼。她表示，黃宜弘長期積極參與公共和社區服務，在不同公職崗位促進了香港中華總商會和政府之間的溝通，表現卓越，又指黃宜弘見證香港回歸祖國；他亦曾擔任港區人大代表，參議國事，為國家發展作出貢獻，並在2003年獲頒授金紫荊星章。 林鄭對黃宜弘離世深感哀痛，謹代表政府向其家人致以深切慰問。

行政長官林鄭月娥對黃宜弘辭世表示深切哀悼。她表示，黃宜弘長期積極參與公共和社區服務，在不同公職崗位促進了香港中華總商會和政府之間的溝通，表現卓越，又指黃宜弘見證香港回歸祖國。（資料圖片 / 羅君豪攝）

黃宜弘的太太梁鳳儀日前寫信向親友傳達噩耗，當中提到黃宜弘近日因病逝世，並提到黃宜弘五年前已曾患肺癌並曾治癒，但今年初發現癌細胞擴散至腦部，但家人全不放棄，為他每天做物理治療，黃在去世前更一度張開眼看她。黃宜弘已在美國的醫院昏迷不醒兩個多月，並在醫院病逝。

黃宜弘為前立法局、臨時立法會及立法會前議員，一直循商界（二）的功能組別，即香港中華總商會的界別參選。他在2003年基本法第23條立法審議期間，曾被電視台拍到在車上舉起中指，指向圍堵立法會群眾，事後曾前向市民道歉，他因此獲得「中指黃」、「黃中指」等稱號。他自1998年起擔任港區人大代表至2018年。