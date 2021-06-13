紫荊黨倡釋法開發郊野公園　梁振英：完全無必要　工聯會嘲門外漢

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-13 19:14

全國政協副主席、前特首梁振英近期頻頻出招，重提發展郊野公園的邊陲，稱經專業人士評估後，開發大欖郊野公園邊陲地只需用70公頃土地，即能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位。 紫荊黨總裁黃秋智接受傳媒訪問時支持有關建議，批評現屆政府放棄研究改劃郊園邊陲建屋是「講不通」，更指如遇上法規上的阻滯，有必要時可考慮請求人大釋法處理，因香港所有土地都是屬於中央政府。 不過，梁振英下午在Facebook發文反駁黃秋智，指立法會已經沒有拉布，加上建制派議員普遍支持在郊園邊陲地興建公共房屋和長者屋，直指「完全沒有必要，也不應該由人大釋法」。

梁振英：不必釋法，不應釋法

黃秋智在訪問中指，隨著粵港澳大灣區發展，香港未來的房地產發展重心必須向北移，又批評現屆政府放棄改劃郊野公園邊陲地帶建屋是「講不通」：「郊野公園這麼大片土地，不拿來解決房屋問題，是完全沒有理由。政府企得這麼硬，同事又不『死過』，那這個政府是否還值得支持？」他指，政府不應該因一些制度上的制肘而諸多藉口，不然難以贏得民望。

黃秋智更指，郊野公園牽涉城市規劃問題，必要時需要修例，甚至可以考慮請求全國人大釋法：「香港所有土地，都是屬於中央政府的。」

梁振英在fb點名回應黃秋智，稱「不必釋法，不應釋法」，因立法會已經沒有拉布，加上建制派議員普遍支持在郊野公園邊陲地帶興建公共房屋和長者屋，「完全沒有必要，也不應該由人大釋法」。

建制嘲紫荊黨「政治門外漢」

梁振英出帖後，多名建制派留言附和，工聯會立法會議員陸頌雄嘲諷稱：「說明紫荊黨真係香港政治的門外漢」。民建聯議員、「梁粉」劉國勳指，就郊野公園範圍，現行的郊野公園及海岸公園委員會，可就增減郊野公園面積的相關事宜，向政府提意見。民建聯成員姚銘留言稱，香港問題應由香港解決，不是任何事都要動用尚方寶劍。