政府內部招聘政務主任　700人參與簡介　聶德權：AO不止是一份工

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-14 11:55

政府今年安排內部招聘政務主任（AO）職系，上周舉行兩場簡介會。公務員事務局局長聶德權今日（14日）在社交網表示，活動有近700人參加，反應踴躍，又形容政務主任「不單是一份工作、一個崗位般簡單，更多的是一種責任、一個服務香港的使命，以勇於承擔的精神，共同開啟香港新章，塑造香港的未來。」

指AO工作難度之餘伴隨滿足感

聶德權指，政務主任職系每年都會有公開招聘，填補因退休和離職產生的空缺，今年政府特別安排了內部招聘，希望加強往後的招攬人才、培訓新血的工作，為香港未來做好準備。

他指，香港從回歸、落實「一國兩制」，到《香港國安法》及完善選舉制度出台，走了快將24年，作為政府骨幹的公務員隊伍，怎樣在香港開啟新章的關鍵時刻，協力構建更好的香港，值得整個政府團隊思考，也是屬於骨幹之中骨幹的政務主任的責任和挑戰。「政務主任肩負制訂政策、落實和推動政策的責任，需要具備清晰思考、邏輯思維、以及思辨，分析，表達及溝通能力等。我們考量法規和程序之餘，亦要思考政策如何貼地落實，能切實幫助、改善市民生活。」

聶德權表示，對於在這個充滿挑戰的環境下，仍有數百名來自不同部門、不同職系的同事出席內部招聘簡介會感到欣喜。他指，政務主任的工作難度也伴隨著滿足感，有興趣的同事不妨考慮藉今次機會，嘗試在另一崗位服務社群。