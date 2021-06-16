建制關注課金成癮　促警設專隊查涉賭博否　徐英偉稱會加強審視

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-16 16:36

鄉議局主席劉業強今天（16日）就遊戲課金成癮提出口頭質詢，建議仿效內地及其他地區的做法，規管電子遊戲內的虛擬抽獎功能，將虛擬抽獎列為賭博活動以納入《賭博條例》的規管範圍。民建聯立法會議員鄭泳舜認為，警方可設專隊，檢視電子遊戲的虛擬抽獎功能有否違及賭博成分。 民政事務局局長徐英偉指，虛擬抽獎可能構成博彩，與其他形式的博彩活動一樣，網上博彩活動同樣受《賭博條例》規管，強調法例已就有關事宜寫得非常清晰，當局會加強審視。

鄉議局主席劉業強就遊戲課金成癮提出口頭質詢，建議仿效內地及其他地區的做法，規管電子遊戲內的虛擬抽獎功能，將虛擬抽獎列為賭博活動以納入《賭博條例》的規管範圍。（張浩維攝）

海關五年接30宗投訴

徐英偉指，不少遊戲開發商以抽獎形式向玩家送出不同遊戲能力的虛擬角色及道具，作為一種吸引玩家「課金」的推銷手段，指視乎實際的操作情況，有關的虛擬抽獎可能會構成博彩，與其他形式的博彩活動一樣，同樣受《賭博條例》規管。就有關電子遊戲的投訴，徐英偉指，商務及經濟發展局在2016年至2021年5月期間，海關共接獲30宗與當中虛擬抽獎功能相關的投訴，同期，在消委會接獲有關電子遊戲的投訴中，主要涉及價格爭議、貨品或服務質素、更改或終止合約、延誤或未能提供貨品或服務等。

本身是馬主的劉業強指，根據外國研究，虛擬抽獎與賭博性質相似，認為若虛擬抽獎或令兒童長大後沉迷賭博，問政府會否協助遊戲業界訂定健康約章。徐英偉指，遊戲商推銷課金的手法層出不窮，強調虛擬抽獎同樣受到《商品說明條例》、《淫褻及不雅物品管制條例》 等條例規管，又指新冠疫情之下，很多大人和小童多了玩手機，認為在社會和學校層面提供支援十分重要。

徐英偉指，不少遊戲開發商以抽獎形式向玩家送出不同遊戲能力的虛擬角色及道具，作為一種吸引玩家「課金」的推銷手段，指視乎實際的操作情況，有關的虛擬抽獎可能會構成博彩，與其他形式的博彩活動一樣，同樣受《賭博條例》規管。（張浩維攝）

鄭泳舜稱青年為買點數卡 便利店大排長龍

鄭泳舜引用民建聯一個調查，七成受訪家長話指子女玩遊戲直至凌晨，兩成家長指子女有課金玩遊戲，課金1,000元至3,000元的小童佔整體一成，又指看到不少便利店大排長龍，為的是買點數卡課金，認為警方可設專隊，檢視電子遊遊的虛擬抽獎功能有否涉及賭博成分。

徐英偉指，虛擬抽獎可能構成博彩，與其他形式的博彩活動一樣，網上博彩活動同樣受《賭博條例》規管，強調法例已就有關事宜寫得非常清晰，當局會加強審視。