電子消費券｜工聯會：近八成長者選用八達通領取　倡優惠回饋市民

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-19 15:23

政府昨（18日）公布5,000元電子消費券詳情，市民可透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go四大電子支付平台分期領取消費券，7月4日開始申請。 工聯會調查顯示，78.3%的55歲或以上受訪者，首選八達通卡領取電子消費券，遠超6.4%受訪者選用的支付寶。工聯會立法會議員陸頌雄認為，疫情令無接觸式的電子支付應用加速發展，對於較少使用電子支付的長者在融入新趨勢中變得困難。而「電子消費券」或進一步擴大長者的數碼鴻溝，期望政府能推出措施縮窄鴻溝。

工聯會在5月12日至6月11日期間，訪問了2,228名55歲或以上人士，調查發現有75%同時不使用通訊和社交程式的受訪長者，不會使用電子支付。該會又指，近八成的受訪者選擇八達通作為領取電子消費券渠道，可見本港電子支付發展仍處於壟斷競爭市場狀態，擔心會剝削長者在消費券上的權益，因八達通一般只可用作小額消費。

工聯會建議，政府應推動各電子支付工具供應商減免電子消費券的交易費用，避免商戶轉嫁交易成本至消費者，又建議應將透過消費券所獲得的交易費用，直接回饋市民，政府亦可鼓勵八達通以外的電子支付工具提供更多用戶回贈，吸引用戶使用。

建議電子支付工具推出長者簡化程式

工聯會又建議，八達通以外的電子支付工具除了應降低商戶終端設備和交易費用外，亦應推出面向長者的專用手機支付程式，簡化支付流程、降低長者使用時的認知負荷，以吸引更多長者使用。

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