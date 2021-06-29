黨徽黨旗條例印發　不得污損倒掛　劉兆佳：納入基本法附件機會微

撰文： 吳倬安 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-29 13:18

今年是中國共產黨建黨一百周年，新華社報道，中共中央印發了《中國共產黨黨徽黨旗條例》，並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行條例，條例自發布之日起施行。 條例規定不得在黨徽黨旗上添加任何文字、符號和圖案等，不得使用破損、污損、褪色的黨徽黨旗；不得倒掛、倒插或者以其他有損黨徽黨旗尊嚴的方式升掛，亦不得隨意丟棄黨徽黨旗。 對於條例會否納入《基本法》附件三，以適用於香港，全國港澳研究會副會長劉兆佳相信機會較微，因相關條例並非全國性法律，而是由黨發布的規章規例，一般涉及國家主權及安全的全國性法律，才會被納入《基本法》附件三。

條例增強黨的凝聚力、戰鬥力

新華社報道指，中國共產黨的黨徽黨旗是中共的象徵和標誌，維護黨徽黨旗的尊嚴，就是維護黨的尊嚴，是各級黨組織和每名黨員必須履行的政治責任，條例是中共歷史上第一部關於黨徽黨旗的基礎主幹法規，是黨徽黨旗製作、使用、管理的基本遵循，形容條例的制定和實施，對於充分發揮黨徽黨旗的政治功能，增強黨的凝聚力、戰鬥力。

條例就黨徽、黨旗製作、使用和管理作出規範，包括規定黨徽直徑的通用尺度、黨徽圖案使用的顏色、黨旗的通用尺度等。此外，條例亦規範使用黨旗、黨徽的場合，例如規定有三個情形應當使用黨旗，包括舉行新黨員入黨宣誓儀式，組織黨員重溫入黨誓詞、黨內舉行重大慶祝、紀念活動等。

規定不得用於私人場所、日常陳設佈置

條例亦規定黨徽、黨旗及其圖案不得用於「商標、授予專利權的外觀設計和商業廣告」、「私人活動」、「私人場所」、「個人網絡空間的標識物」、「日常用品、日常生活的陳設佈置」、「其他不適宜的場所、情形和環境」。

條例規定，任何人不得在黨徽黨旗上添加任何文字、符號和圖案等，不得使用破損、污損、褪色的黨徽黨旗，不得倒掛、倒插或者以其他有損黨徽黨旗尊嚴的方式升掛、使用黨徽黨旗，亦不得隨意丟棄黨徽黨旗，破損、污損、褪色、標記文字和符號等不符合製作使用規定的黨徽黨旗，應當按照規定收回、處置。黨內舉行重大慶祝、紀念活動後，按照誰發放、誰負責的原則，由有關單位收回或者妥善處置活動現場使用的黨徽黨旗，同時任何單位和個人未經批准不得擅自製作黨徽黨旗。

劉兆佳。（歐嘉樂攝）

劉兆佳：各地區需按黨內規定行事

劉兆佳解釋，全國性法律由全國人大常委會制訂，而今次的《中國共產黨黨徽黨旗條例》由中共中央發布，屬黨內規章，被納入《基本法》附件三的機會較微。他指，一般只有涉及國家主權及安全的全國性法律，才會被納入《基本法》附件三。

對於中共中央發出通知要求各地區各部門遵照執行條例，劉兆佳稱，由於中共是中國的執政黨，因此各地區都需要按黨內規定行事。