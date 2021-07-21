建制圍插醫管局不公布「爆眼女」傷勢　郭偉强：變相站在黑暴一方

2019年反修例事件期間，一名女子於8月11日尖沙咀示威現場中右眼受傷，及後有媒體及網上訊息質疑傷勢由警方布袋彈所致、該女子傷勢嚴重以至可能失去視力等。至今年5月，有報道指該女子已離港赴台，且不見其眼睛有明顯傷痕。事件引起建制派強烈關注，質疑當初網上對該名女子的傷勢描述是「虛假資訊」。

今日（7月21日）立法會會議口頭質詢環節期間，有多名建制派議員質疑，政府立法打擊虛假資訊的研究進度太慢、醫管局未有公布該名女子的傷勢「闢謠」、法律援助制度被濫用等。其中，工聯會郭偉强更批評，醫管局不公布傷者的資訊，就是變相「站在『黑暴』的一方」。



徐英偉：醫管局不能未經病人同意公開臨床情況

陳克勤提及反修例示威期間的「爆眼女事件」，指事發後有媒體報道指，懷疑該傷勢是警方發射的布袋彈擊中眼睛所致，網上亦出現對此事的大肆渲染，導致社會出現更廣泛和激烈的動亂，然而本年5月有報道指，該女子眼部傷勢「其實不嚴重」。陳問到，有否調查是否有人或組織刻意藉該事件發布虛假資訊、政府研究立法打擊發放虛假資訊行為的進展為何、會否要求醫管局修訂其資訊發放政策，容許基於公眾利益的考慮有限度披露病人病情以平息謠言，以及如何防止法援制度遭濫用。

民政事務局局長徐英偉回應指，一些網上信息，如果牽涉危害國家安全的四大罪行，根據國安法第43條實施細則附表4，警方可以要求一些電子信息從電子平台上移除。他強調，政府相當重視網上虛假訊息，即使不涉國安法，刑事罪行條例第9、10條（俗稱煽動罪），亦可處理相關違法行為。他提到，政府會盡快檢視現行法律，並參考其他國家的經驗。他重申政府會「有法必用」。

至於醫管局安排方面，徐英偉經諮詢食物及衞生局後表示，現行政策下醫管局不能在未經病人同意下向公眾或第三者發布其臨床情況，但容許醫管局經衡量後，可向公眾發放與公眾利益有關資料；至於法援制度，徐指法援署有嚴謹審批機制，會審慎考慮案件背景、申請人經濟狀況等，需跟隨法例行事，至於具體行政、自行選擇律師等安排，政府會作檢視。

郭偉强斥輕視事件對社會影響

多名議員狙擊醫管局為何不以「公眾利益」為由，公布事主的傷勢。工聯會黃國健質疑，究竟病人私隱重要，還是處理「事件引發的社會動亂」更為重要；郭偉强指，政府和醫管局輕視事件對社會的影響，事發後第二天有人發起癱瘓機場行動、繼續散播仇政府、仇警的資訊，又引用內地的說法指「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，醫管局明明掌握第一手資訊，但都不主動澄清，「其實變相就係企咗喺黑暴嘅一邊」。

食物及衞生局副局長徐德義表示，醫管局一直全面配合警方有關該受傷女子的調查，重申醫管局前年8月已按警方申請的搜查令，向警方提供病人資料；院方亦已按搜查令提供資料，其後醫管局得悉事件進入法律程序，所以不能向外透露相關資料。他又指，每宗個案有其獨特性，不能一概而論，但醫管局可以慎重考慮，公布一些與公眾利益有關的資料，例如社區重大事故等。