房委會擬拆四工廈　廠戶斥賠償計劃「荒謬」　如同要大家結業

政府計劃清拆房委會轄下的九龍灣業安、火炭穗輝、長沙灣宏昌及葵涌葵安4座工廈，改建公營房屋，運輸及房屋局局長陳帆昨日（21日）於立法會回應質詢時表示，已為個別有困難租戶提供特惠補償津貼，並指截止去年底私人工廈空置率約為6%，相信市面有合適的單位供租戶選擇搬遷。

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有廠戶今日（22日）早上於港台節目《千禧年代》上表示，安置及賠償計劃「荒謬」，指通知期和賠償金額不足，而且實際上在私人市場尋找合適的工業單位有一定難度，認為政府要他們搬遷如同要他們結業；前觀塘區議會副主席莫建成表示，對四廠是否值得改爲住屋用途有所保留，促當局聆聽業戶聲音。



運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片/盧翊銘攝）

廠戶：「早鳥計劃」如縮一半通知期 不滿當局零諮詢

於穗輝工廈從事珠寶鑲嵌、維修工作的受影響廠戶黃小姐表示，根據「四廠聯盟」所作的問卷調查，有99%廠戶不希望搬遷、九成以上不滿安置方案。她認為，政府當局給予的通知期太短，名義上有18個月，但又提出「早鳥計劃」，如要獲得較多的賠償需要明年2月底前搬離。

她提到，政府的安置安排也不合理，是次受影響租戶達2,400多個，但房委會剩餘兩座工廈的可租用單位，只有約60個，甚至當中部分單位政府會自行租用，因此只餘很少，而私人市場工廠單位供應亦少，租金上升，坦言政府要廠戶搬遷，等於要他們結業。

黃小姐又指，同區很多工廠大廈已文職化，見到廠戶需用大型機器、需要用火、易發出聲響等，很多時都不願意租出；廠戶搬遷期間，可能涉及大型機器，當中牽涉高昂搬遷費，舉例指出要搬運一台5噸重的印刷機器，需花費超過30萬元。她不滿當局沒有進行任何諮詢，形容安置及賠償計劃十分荒謬。

莫建成：房署不願派高層會見廠戶

協助九龍灣業安廠戶的莫建成反映，廠戶大部分都希望繼續在原址營運，指當區的大廈很多已轉型成商業大廈，加上《消防條例》等規限，增加廠戶搬遷的難度。

他表示，四廠租戶以及區議員一直努力約見房屋署代表，惟房署不願意派高層代表與業戶正面對話，負責職員只表示會「反映意見」，情況如同沒有討論餘地。

莫建成對四廠是否值得改建為住屋，表示有所保留，希望房委會聆聽業戶的意見，至少要幫助他們解決困難。