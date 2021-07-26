盧文端：中央不搞清一色政策沒變　立法會選舉肯定有泛民入閘當選

港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，談及對香港「四大期盼」、對「愛國管治者」五大要求。全國僑聯副主席盧文端今（26日）在報章撰文，指夏寶龍講話揭示對港未來四項工作，包括提出管治者能力標準、劃定「反中亂港」者不能進入管治架構、反擊美國和歐洲議會制裁，以及描述香港發展遠景。

其中在「反中亂港」者不能進入管治架構方面，盧文端認為是「鐵的底線」，但強調中央不搞「清一色」政策沒變，泛民仍有「入閘」參政空間，「今年底的立法會選舉，泛民肯定會有人參選，也肯定會有泛民人士『入閘』當選。」



全國僑聯副主席盧文端表示，中央不搞「清一色」政策沒變，泛民仍有「入閘」參政空間。（資料圖片）

盧文端在文中指出，有說法指中央把反中亂港分子排除在特區管治架構，加上澳門立法會選舉DQ三組反對派參選人，是再度收緊紅線，要搞「清一色」。他認為此話顯示是一種誤判，指夏寶龍在今年2月的講話時，已明確說明「愛國者治港」絕不是搞「清一色」，同時港澳辦常務副主任張曉明亦提及，「反中亂港分子與泛民不能簡單畫等號，泛民裏面也有愛國者，可以依法參選、依法當選。」

港澳辦主任夏寶龍早前在《港區國安法》實施一周年研討會發表講話，談及對香港四大期盼及對「愛國管治者」的五項要求。 （資料圖片）

夏寶龍提5管治者要求 盧文端：預示新一任特首選舉的方向

至於夏寶龍提出對「愛國管治者」的五項要求，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題、善於為民眾辦實事、善於團結各方力量及善於履職盡責。盧文端認為，有關要求是中央對往後的行政長官人選提出的具體標準和要求。

盧文端指，相關要求的重點在一個「善」字，與良政善治相呼應，亦是良政善治的具體體現和要求。他強調，五項要求已預示新一任特首選舉的方向，說明中央提出的標準非常接地氣，反映香港民情，符合市民的願望和期待。

盧文端稱，美國的所謂制裁，等於將其代理人推向火坑、成為箭靶，只能是搬起石頭重重地砸在他們自己的腳上。（資料圖片）

指美國制裁等於「將其代理人推向火坑」

對於夏寶龍的講話說明要反擊美國和歐洲議會制裁，盧文端稱，過往中美關係比較寬鬆時，中國對美國在港的代理人是「睜隻眼閉隻眼」，但現在面對美國全方位打壓遏制，中國必須強力反制，「美國愈干預香港事務，亂港分子下場愈悲慘」。盧文端指，美國的所謂制裁，等於「將其代理人推向火坑」，成為箭靶，只能是搬起石頭重重地砸在他們自己的腳上。