盧文端：「忠誠廢物」被用作貶損愛國人士　誤導性極大應停止爭論

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-05 15:59

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍早前指，在人大修改選舉制度後，中央對建制派有更高要求，不要「忠誠廢物」，言論引起不少迴響。 全國僑聯副主席盧文端表示，不管提出者的初衷如何，「忠誠廢物」被人用來貶損愛國愛港的參政人士，甚至被用來指稱新選舉制度製造「忠誠廢物」，不僅不公道，而且帶有極大的誤導性。 他認為，在新選制之下，過去埋沒人才的泛政治化「泥漿摔角」、「困獸鬥」將成為歷史，愛國愛港的治港者將在新平台上展現智慧，能夠「入閘」的泛民也有機會作監督，所謂「忠誠廢物」爭論可以畫上句號。

新選制下「泥漿摔角」成歷史

盧文端今（5日）在報章撰文指，香港原來的選舉制度不僅存在國家安全方面的嚴重漏洞，難以確保落實「愛國者治港」，而且不能實現良政善治，認為新選舉制度既修補國安漏洞、全面落實「愛國者治港」，還強調追求良政善治。

盧文端指，要實現良政善治，人才是關鍵，完善選舉制度要求實現良政善治，必然要求「愛國者治港」是愛國愛港的人才治港。在新選制之下，過去埋沒人才的泛政治化「泥漿摔角」、「困獸鬥」將成為歷史，愛國愛港的治港者將在新平台上增長才幹、展現智慧，能夠「入閘」的泛民從政者也有機會展現作為監督者的才能，所謂「忠誠廢物」爭論也可以畫上句號。

他認為，只有滿足香港市民對美好生活的追求，才能稱得上是良政善治，而新選舉制度所要求的良政善治，就是要使香港回歸經濟城市的定位，走上發展經濟、改善民生的正軌，解決困擾香港的深層次矛盾。