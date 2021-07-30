何志平批港英政府去除港人文化本源　稱全港市民都是「治港者」

久未露面的民政事務局前局長何志平今（29日）在道教聯合會舉行的座談會，擔任主講嘉賓。除了太太胡慧中和女兒現身撐場，前全國政協劉夢熊、導演高志森等人亦有出席。

劉夢熊在問答環節時稱，香港人過往一直支持中國女排奧運，但今年中國女排對戰土耳其和美國時，竟有市民支持對家，認為要面對的是，香港回歸多年，人心仍未能回歸，甚至岀現一反常態情況。

何志平稱，有關問題比較複雜，認為香港回歸近25年，已經錯過兩代人的機會，強調若不急起直追，只會一路差下去。



座談會以「文化．香港」爲題，何志平在開場稱，這次是近年來第一次公開演講，見到不少新知舊雨，「多謝你哋支持同關心，想報個平安。」

何志平在講座上談及香港文化的變遷，其中分為三個階段。他稱第一階段為1900年至1950年，當時香港華人保持固有文化和傳統，香港文化受嶺南文化影響。何志平指，第二階段為1950年至1997年，當時在政治和地理阻隔下，香港華人以香港為家，本土文化開始發芽。

稱小孩鍾意漢堡包多過小籠包 證港英「去除文化身份」

何志平提及，港英政府在中英交接前，進行「四去」，包括去除國民意識、去除政治思想、去除民族心態，以及去除文化身份，令港人失去文化的本源。他舉例稱，「點解我哋細路鍾意漢堡包，唔食小籠包？」正是文化教育的去除和價值觀的問題。

至於第三階段，何志平稱為1997至2047年，香港回歸祖國，港人開始重新思考文化地位。何志平認為，要文化和人心回歸，最重要是三個「歸」，就是歸宗、歸化、歸心，其中「歸宗」就是香港文化要回歸嶺南文化；「歸化」為現代建設要回歸香港傳統，成為中國現代文化；「歸心」即擔當中華文化和外地，外僑等聯繫角色。

冀提升港人歸屬感、自豪感和認同感

何志平又稱，絕對贊同「愛國治港者」，如一般人所提及，「愛國者」就是尊重自己民族、誠心誠意擁護祖國，以及不做影響香港繁榮穩定的事。

至於甚麼是治港者，何志平認為「在座每個人都係，治好你自己就係治港者」，他強調香港740萬人都是治港者，「所以740萬治港者既香港人都要愛國」，台下隨即響起一片掌聲。何志平稱，這是一個慢長的路程，希望香港未來的25年能走一大步，提升港人歸屬感、自豪感和認同感。