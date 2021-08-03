黃耀明被捕︱李家仁唱歌撐梁美芬　查錫我：按同一標準好大嫌疑

歌手黃耀明昨日（2日）因涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》被廉政公署拘捕及起訴。據廉署所指，黃耀明於2018年立法會香港島補選中，在3月3日參加一場造勢晚會支持候選人區諾軒，期間演唱兩首歌，為另一人提供「娛樂」以誘使對方在該選舉中投票予區諾軒。

不過，以往多名建制派人士都在選舉造勢活動中包含歌唱環節，如經民聯梁美芬曾在2015年區議會選舉中，請來醫生李家仁歌唱改詞版《小明上廣州》，內容支持梁美芬；2007年特首選舉中，藝人黎明上台合唱《奮鬥》支持曾蔭權。

前廉政公署總調查主任查錫我在電台節目上表示，在條例上「娛樂」活動的定義確實有不清晰之處，相信在法庭上會是爭拗點。他認為根據是次執法標準，李家仁唱歌支持梁美芬同樣「好大嫌疑」。



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查：如廉署不調查或需向公眾解釋

查錫我指，現行法律上確實沒有清晰定義「娛樂」，「正如昨日有傳媒朋友問我，找幾個小朋友到台上打個鼓，又算不算娛樂呢？其實沒有明確定義。」他相信這問題將成庭上主要爭辯點。不過他指，演唱者的身份有可能會構成影響，黃耀明是一名藝人，而且明顯呼籲參與者投票予區諾軒：「如果他沒有叫人投誰，問題可能不存在。」

不過主持人關注到，李家仁唱歌支持梁美芬，又是否提供「娛樂」。查錫我指，如果根據以上執法標準，或會有「砸界」之處，視乎是否找到證據：「如果你問我，都好大嫌疑。」他認為這視乎有沒有人舉報，如果廉署決定不調查，或要向公眾解釋。

不過查錫我希望，社會也要相信廉署執法是公正的，正如署方之前也曾就向居民提供福袋，起訴民建聯主席李慧琼的前議員助理，希望社會在作任何指控前，也要有所根據。