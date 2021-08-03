李家仁曾唱歌撐參選　梁美芬駁：我唱《點解要攬炒》就係明星？

歌手黃耀明因2018年在立法會香港島補選候選人區諾軒的造勢晚會上，演唱兩首歌，被指提供「娛樂」以誘使他人在該選舉中投票予區諾軒，昨日（2日）被廉署以涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》拘捕及起訴。

前廉政公署總調查主任查錫我今早（3日）在電台節目上表示，根據今次執法標準，經民聯立法會議員梁美芬在2015年區議會選舉中，請來醫生李家仁唱歌支持她，同樣「好大嫌疑」。

梁美芬接受查詢時反駁指，兩件事件性質不同，黃耀明是專業歌手，演唱歌曲曾收錄在其專輯中，具商業價值，而李家仁只是一名兒科醫生，情況不一樣，「我（梁美芬）唱《點解要攬炒》、拍微電影，唔通我就係明星咩？」她希望查錫我弄清楚兩個場合的性質才作評論。



指李家仁非專業歌手

梁美芬指，應視乎相關人士的職業判斷是否提供「娛樂」，「唔通盧偉國（經民聯立法會議員）拉過二胡、我唱過《點解要攬炒》，就唔可以幫人助選咩？」她稱，兩個場合情況不一樣，黃耀明是專業歌手，當時演唱的兩首歌曲更具有商業成份，而李家仁並非專業歌手，「睇李家仁CV，佢係兒科醫生嚟。」

她認為，要定義「娛樂」並不困難，KOL與專業歌手和藝人有分別，如歌手和藝人出席拉票活動，需要格外留意自己的行為。她又相信若黃耀明並非演唱自己的歌曲，情況「或者會好啲」，單是出席活動亦不代表已提供「娛樂」。她希望查錫我弄清楚兩個場合的分別，了解事件後才作評論。