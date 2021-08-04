消息：港區政協月中參加「培訓班」　京官有講話　介紹大灣區新策

北京出手修改選舉制度，「愛國者治港」成為主旋律，不論特首、官員、議員以至人大政協，皆要切實提高治理能力，德才兼備，否則難以穩坐釣魚船。消息指，港區全國政協委員本月中需參加「履職能力培訓班」，為期兩日半，屆時料有領導發表講話。

有政協委員表示，過往中央一直有舉辦研討會或交流會，但兩日半的培訓班較少有，相信是考核政協KPI方式之一，政協亦需要「做好功課」，事先溫習國家主席習近平的重要講話、大灣區發展規劃綱要等。有建制中人指，中央對政協的要求愈來愈高，不能只是「掛名」，要發揮積極作用、提升參政議政水平，交出實績。



在港政協視像參與

據了解，培訓班由全國政協港澳台僑委員會主辦，8月18日至20日在深圳舉行，身處內地的港區政協需到現場參加，在香港的政協委員則集體以視像方式參與，地點待定。培訓班內容包括由相關領導發表講話，港澳台僑委員會主任朱小丹等人演講，並設分組討論環節。

有身兼政協委員的立法會議員獲邀參加，該人稱當局要求政協全程參與培訓，如需請假，須事先提交書面申請，雖然毋須直接到深圳上堂，但有關方面十分重視出席率，故可能要向立法會方面請假。該人透露，委員會向政協提供一系列參考材料，包括中共總書記、國家主席習近平在中共成立100周年大會、慶祝香港回歸20周年大會上的重要講話內容，亦有大灣區發展規劃綱要等、政協章程等。

政協：中央要求「交功課」 期望政協做實事

政協委員參與研討會並非新鮮事，上月27日多名港區全國政協委員，亦透過視像參加在北京舉行的交流會，學習習近平「七一講話」精神，當時由全國政協主席汪洋出席會議並講話。有資深政協指，內地省市政協近月亦有舉辦「履職能力培訓班」，透過各種課程活動，不斷提升政治判斷力、領悟力，特別是香港經歷港區國安法、選舉改制後，需認清如何在新的歷史起點實現香港更好發展，大灣區發展就是一大方向。據了解，國家發改委亦有官員出席，介紹大灣區最新發展及政策。

另一名政協委員表示，除參與培訓班外，政協考核有很多方面「計分」，例如上月底學習「七一講話」後，要撰寫一篇數百字的報告，加上平時報章專欄、公開發言等，反映中央對政協要求愈來愈高，不止要想幹事、會幹事，還要「做好件事」。