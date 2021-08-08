鄒幸彤答應野渡求婚：如你準備好就陪你瘋一次︱政壇諸事町

支聯會副主席鄒幸彤被控於今年六四「煽惑他人參與未經批准集結」，上周四（5日）獲批保釋。鄒幸彤於上月被還柙期間，其男友、內地維權作家野渡透過公開信向其求婚。

鄒幸彤向野渡回信時，答應對方求婚，又提到在現時政治環境下日後兩人的日子定必困難重重：「如果你準備好了，我就陪你瘋一次吧。」不過鄒幸彤其後笑指，原本預計該信件在其還柙期間公開，結果現時已保釋外出，難為情地表示：「我要匿埋！」



於劉曉波忌日求婚 「讓這個日子代表新生」

鄒幸彤信件於7月18日寫下，今日（8日）在《明報》刊出，她在信中表示，野渡挑在諾貝爾和平獎得主劉曉波的死忌求婚，猜想是野渡「希望先生（劉曉波）的生命能以另一種形式延續」，讓這個日子「不僅代表死亡，更是代表新生」。

她說新一章的路，「絕對不會好走」，「未來我們要面對的，是漫長的分別和牢獄，跟對方說的任何話，都不會有私隱，那種二人世界小家庭小日子的生活更是想都不用想。即使離開了小監獄，只要我們仍堅持做真實的自己。」

鄒幸彤指，在這種政治環境下堅持個人信念易，維繫兩人感情難，「朝夕相處的夫妻尚且可生隔閡，更何況是長期無法見面、無法暢順溝通的兩人呢？我不知道這個問題能如何解決，只能邊走邊試。我相信你選擇在這個時候提出這事，也就已準備好面對一切困難。那如果你準備好了，我就陪你瘋一次吧。」

內地維權作家野渡。（資料圖片）

野渡回信：願做跟在她身旁的小羊

野渡於8月3日回信指，沒有任何語言能形容這一刻喜悅的心，「我願做一隻小羊，跟在她身旁，我願每天她拿著皮鞭，不斷輕輕打在我身上。」野渡表示，有信心以兩人的信念與堅守，必然可以面對考驗。他承認於7月13日劉曉波忌日求婚，是告慰對方在天之靈。