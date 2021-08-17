律師會改選｜蘇紹聰：政治化與參選人無關　何君堯籲勿與政府鬥氣

香港律師會本月24日進行改選，倘標榜為「開明派」的親民主派律師全取5席理事席位，將首次取得律師會的主導權。特首林鄭月娥今早（17日）表明，若律師會變得政治化，由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係，情況如早前教育局終止與教協合作。

律師會前會長蘇紹聰指出，律師會政治化與甚麼派別的參選人獲選並無直接關係，而是取決於參選人入理事會是否為了推動政治議題，認為可透過參選人以往的言行作判斷。律師會前會長、立法會議員何君堯相信律師會未來風險很高，呼籲律師會勿與政府「鬥氣」，以免步教協、民陣後塵。



香港律師會本月24日進行改選，倘標榜為「開明派」的親民主派律師全取5席理事席位，將首次取得律師會的主導權。（Hong Kong Lawyer／資料圖片）

蘇：是否政治化不是看誰當選 而是看他是否推動政治議題

蘇紹聰表示，「專業團體政治化」是指，專業團體並沒有履行專業團體應有的職能，轉而做一些政治相關的活動。至於若「開明派」勝出下周理事會選舉是否等同「律師會政治化」，蘇紹聰認為，律師會是否政治化與甚麼派別的參選人獲選並無直接關係，而是取決於參選人入理事會的真正目的，是為了推動政治議題還是專業議題，這可透過參選人以往的言行作判斷。

何君堯則形容，律師會目前是「衝緊落懸崖」，相信未來的風險很高，「如果風險唔高，《人民日報》都唔會先禮後兵。」他認為，不應在專業團體內「搞政治」，如果有良好的「政治企圖」，應參選立法會議員。他又指，教協、民陣等先後「變黃、（與政府）作對」，因此被「除箝、剝爪」，呼籲大家不要「鬥氣」，不應待情況變得很差時，才悔恨當初，應及時臨崖勒馬。